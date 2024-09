Assista ao ‘Electric’, o Mini Doc que Mostra o Poder da Música em Transcender Fronteiras

No vídeo acima, clique em settings e escolha a opção da legenda em português ;)

Música é realmente uma linguagem universal — na saúde e na doença, este ethos resistiu ao teste do tempo. Tendo dito isso, a origem de um artista, em que dialeto ele fala e até mesmo as comidas que eles comem são itens que podem ter um papel na vibe e na natureza da música que ele cria. Se tem um jeito de mergulhar mais fundo nesse tema, é dar aos artistas a chance de remixar uma única faixa, documentando cada passo do processo.

Videos by VICE

Produzido numa parceria entre a Smirnoff Sound Collective e o THUMP, Electric repassa a trajetória da produção de remixes do single “Give It To the Moment”, uma colaboração entre a artista canadense Kiesza e o produtor da Supreme, Djemba Djemba. O documentário (criado em colaboração com a agência da VICE, VIRTUE Worldwide) revela como alguns dos artistas trazem suas influência e cultura local para o remix, criando algo que represente suas bandeiras e, obviamente, coloque todo mundo pra dançar.

Do hip-hop ao electro Shangaan, o documentário acompanha a produção de cinco talentos ao redor do mundo: Toy Selectah, do México; Nozinja, da África do Sul; Laura Jones, da Inglaterra; Kosmo Kat, do Japão, e Cassian, da Áustralia. Mergulhe no documentário de 30 minutos e ganhe um retrato de como a música transcende fronteiras, juntando todos nós em pistas de dança ao redor do mundo.

