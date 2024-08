Exclusivo! A electrónica de VHS é o meio de transporte ideal para o desconhecido

Ao contrário do que os últimos anos nos têm vindo a fazer crer, a música electrónica não é só braços no ar, super star DJs, fogo de artifício e plateias de milhares em festivais megalómanos. A música electrónica sempre foi um campo de exploração, de viagens interiores, de procura de algo intangível, que supomos que está lá, mas não vemos claramente… até vermos.

A música de VHS é assim. Densa, exploratória, pouco óbvia, negra até. A espaços iluminada por flashes, como os dos semáforos intermitentes em ruas vazias numa madrugada de segunda-feira. Em “Blue 1.1” – tema retirado do EP Grey/Blue, acabado de chegar às plataformas digitais com selo Cosmic Burger e que marca a estreia do projecto do bracarense Vítor Silva nas edições discográficas – somos levados numa dessas viagens sem destino marcado. A tua cabeça te dirá onde vais parar, a música é “só” o meio de transporte para lá chegar.

VHS diz que a sua música “nasce de uma vontade de exteriorizar as frustrações de viver no frenesim da rotina, conciliando dois mundos que, apesar de distintos, são difíceis de dissociar: as emoções, o orgânico e o sonho em contrapartida com o que é artificial, descartável e tecnológico”. O vídeo que aqui estreamos e que podes ver acima, realizado por Ângela Bismarck, é uma tradução literal dessa ideia. Vagueamos pela cidade, como vagueamos pela vida, confrontados com momentos efémeros, sentimentos e sensações, com luz e sombra, esmagados pela tecnologia de que não queremos abdicar, numa busca incessante por algo palpável, orgânico. Caminhamos sempre em frente, sempre para a frente.

“Blue 1.1” é a banda sonora dessa caminhada. Mas, se te fizeres ao caminho não estejas à espera de flores, cheiro a Primavera e sol escaldante. Prepara-te para a escuridão de um baixo fantasmagórico a pairar sobre ti, prepara-te para não saberes o que vai acontecer a seguir. Podes dançar, mas não te disperses. Podes sorrir, mas só se for um sorriso sincero. Isto não é música para o Instagram.

O EP Grey/Blue está disponível no Bandcamp. Podes também ver um showcase da VHS para a Porta 253 aqui.

