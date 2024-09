Four Tet, Caribou e Floating Points Tocaram Altas Músicas Inéditas na Radio 1 da BBC

Mais ou menos como o Mario Götze deixou o banco de reservas na final contra a Argentina para marcar o gol que deu o tetracampeonato à Alemanha, ontem à noite Kieran Hebden, do Four Tet tocou com o Benji B e quebrou tudo. Dan Snaith do Caribou e Sam Shepherd do Floating Points também se juntaram à dupla num showcase. Como se não bastasse toda essa galera reunida, o que já era bom por si só, ficou melhor com os homem soltando várias inéditas do Joy Orbison, Koreless, Anthony Naples e James Holden.

O trio lançou “A123” do Joy Orbison, que pode ser ouvida no site da Radio 1, além da versão remix feita pelo Anthony Naple de “Keeping Up” do Arthur Russells e algumas faixas que ainda não têm nome do Caribou. O programa também contou com panpipes, cortes do Ravi Shankar e uma faixa dos anos 70 gravada numa prisão da Virgínia e mais alguns ecletismos que você deve imaginar vindo dessa galera.

Tradução: Débora Stevaux