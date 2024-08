Os seis estágios ao saber que a Grimes tá namorando o Elon Musk

Eu sei que isso pode arruinar minha chances de ser evacuada pra Marte se/quando os humanos destruírem o planeta Terra, mas eu não curto muito o Elon Musk. Por nenhum motivo além da minha desconfiança inata sobre os ricos “disruptores culturais” brancos do Vale do Silício, eu sempre senti uma vibe de vilão do Batman vindo dele (e sua adoção de táticas que impedem a formação de sindicatos em suas fábricas de automóveis não favorece ele em nada essa imagem).



É por isso que, quando eu fiquei sabendo na segunda-feira (7) que ele está namorando a Claire Boucher, a.k.a Grimes, eu me senti completamente traída — na minha cabeça, ela é um bastião do feminismo inteligente, e um dos bons. A primeira vez que vi um show dela, eu enchi uma nota do iCloud com reflexões levemente chapadas sobre o quão legal ela parecia lá em cima, rodeada por dançarinas de apoio vestidas como garotas japonesas estilosas. Até mesmo seu gosto pelo pop mainstream surgiu como uma espécie de experimento de pensamento baseado em fama. Não deveria alguém tão inteligente ser imune aos encantos de um bilionário que amarrou um Tesla a um foguete por diversão? Ela é realmente tão suscetível a flertes nas redes sociais quanto eu aos 22 anos, quando eu deixei um garoto idiota que tinha um gosto “muito bom” em música me seduzir no Spotify?

Enquanto todos nós tentamos nos conformar com o namoro de Grimes e Elon Musk, vamos percorrer os seis estágios pelos quais passamos quando descobrimos o relacionamento dos dois:

1. Choque

Alguém postou um link do Page Six anunciando que eles estão “namorando silenciosamente” no Slack, e eu dei um grito. Esse talvez seja o casal mais nada a ver de todos os tempos. O que ela vê nele? O Elon não tem, tipo, 46 anos? Como diabos eles se conheceram? E eles vão ao Met Gala juntos? Há quanto tempo isso tá rolando, senhor???



2. Negação

Peraí, peraí… o Page Six não sabe do que eles estão falando. Eles falam da Boucher como “a artista hypada Grimes”, o que faz com que eles soem como tiozões, então claramente eles não têm uma boa reputação jornalística. E quem é essa tal “fonte”?

Uma fonte disse que o par se conheceu há um mês na internet, claro, por uma piada que Musk planejou twittar mas descobriu que a Grimes já havia feito, falando das complicações da inteligência artificial.

Eu não compro essa. Fake news!

3. Raiva

Ai meu deus, isso significa que o Elon joga todas as suas piadas no Google antes de twittar? E ele ter twittado sobre o clipe de “Venus Fly”, uma faixa de 2015, em março de 2018, significa que ele nunca tinha ouvido falar da Grimes antes de googlar sua piada sobre inteligência artifical? Estou pensando no Elon andando pela California em seu Tesla ouvindo a discografia da Grimes e, mais tarde, lendo tudo sobre ela na Wikipedia e pensando Nossa, ela é bem gostosa. N-O-J-O.

E outra coisa: quando o Elon googlou sua piada super intelectual e viu que uma mulher muito mais inteligente já tinha feito ela três anos antes, ele não se sentiu humilhado? Ele decidiu mandar uma DM ao invés de conseguir o número dela com um amigo e pedir pra tomar um café com ela ou levá-la para um passeio em seu helicóptero ou algo assim? Será que os homens honestamente são tão emocionalmente atrofiados que mesmo quando são extremamente ricos e bem-sucedidos, ainda são inclinados a flertar da maneira menos vulnerável possível — twittando para uma mulher? Isso parece o equivalente de 2018 a atirar pedras em garotas no parquinho. Ou cutucar alguém no Facebook.

4. Barganha

Talvez a Grimes seja mais inteligente do que a gente acha. Talvez ela tenha alguma informação de celebridade insider sobre o estado do nosso planeta, e ela apenas está fazendo isso pra garantir sua passagem pra Marte. Não é possível que ela, tipo, goste dele né? Né?



5. Luto

Ou talvez eu estivesse errada o tempo todo sobre a Grimes ser um ícone consciente. Talvez ela seja só humana, como o resto de nós, e ficou chocada com o tamanho e influência de Elon. Talvez ela esteja nisso pelas riquezas incomensuráveis. Talvez ela queira ser a Poison Ivy de seu Mr. Freeze.

Agora estou olhando o Twitter do Elon e me assustando com a amplitude das coisas em que o cara parece estar trabalhando. Ele está aqui twittando sobre cosplays de Willy Wonka e começando uma companhia de doces com Warren Buffet. E construindo dragões ciborgues. E vendendo lança-chamas. E começando uma empresa de mídia intergaláctica chamada Thud! e formada por antigos escritores do Onion. E cavando túneis para trens-carros super rápidos. E lançando mais foguetes que a NASA ou o Kim Jong-un. Eu percebo que muitos desses tweets são piadas, mas não tenho certeza quais.

6. Aceitação

Putz, o lança-chamas parece bem legal. Perigoso, sim. Mas legal. Eu pude ver como Grimes poderia vê-lo dando uma zoada com um lança-chamas no Instagram e ficar tipo, “Ah, olha esse bilionário esquisito fazendo piada sobre jogar tochas em zumbis!”



Além de ter o mesmo senso de humor, ele parece curtir o som dela. E ambos curtem bastante cultura nerd, como anime e ficção científica. Talvez Grimes acredite no trabalho que ele está fazendo. Quero dizer, tornar a energia renovável mais acessível é um esforço nobre, de qualquer maneira que você a aproveite. Grimes também odeia voar e não dirige, então eu pude imaginar ela sendo muito pró-túnel de trânsito.

Putz… Grimes e Elon Musk estão começando a parecer um bom casal. Eu ainda acho que até ela parece um pouco chocada que eles estão juntos (eu também, menina) em todas as suas fotos juntos, mas eu estou começando a ficar em paz com isso. Grimes, Elon, vocês têm minha bênção. De nada.

