A Grimes fez uma mix com “um monte de coisa estranha” para o Late Junction, da BBC Radio 3

No começo da semana passada, a canadense Grimes compartilhou uma mix que ela fez pro Late Junction, programa da BBC Radio 3. A sessão de 30 minutos explora diversas de suas influências, começando com a faixa “Xtal”, de 1992, do Aphex Twin, antes de mergulhar na violoncelista clássica Kelsey Lu, no R&B abafado do The Internet, trilhas sonoras de filmes indianos, e uma faixa da banda eletrônica Animal Collective.

“Eu tentei incluir uma mistura de um monte de coisa estranha que eu gosto que é antiga, e algumas coisas novas que me inspiram, e minhas músicas favoritas de todos os tempo”, disse a Grimes, no começo do programa.

O mix começou o que seria uma grande semana pra Grimes, cujo álbum mais recente, Art Angels, foi anunciado na última quinta (14) como um indicado ao Polaris Prize, do Canadá, que reconhece os trabalhos completos dos artistas de seu país. Ela foi previamente nominada em 2012 por seu terceiro disco de estúdio, Visions. Ouça à mix no site da BBC.

Tracklist:

01 Aphex Twin – ‘Xtal’

02 Kelsey Lu – ‘Morning After Coffee’

03 Delerium – ‘Aria’ Feat. Mediæval Bæbes

04 Shonen Knife – ‘Ah, Singapore’

05 Yamantaka//Sonic Titan – ‘Hoshi Neko’

06 The Internet – ‘Special Affair’

07 Kali Uchis – ‘Ridin Round’

08 Dil Se (Original Motion Picture Soundtrack) – ‘Satarangi Re’

09 Bajirao Mastani (Original Motion Picture Soundtrack) – ‘Deewani Mastani’

10 Tei Shi- ‘Basically’

11 HANA – ‘Chimera’

12 Now Now – ‘Thread’

13 Animal Collective – ‘We Tigers’

