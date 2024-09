O Ten Walls Fez um Post Homofóbico no Facebook que Pode Ter Custado sua Carreira

Ontem (7) foi dia de Parada LGBT em São Paulo, mas alguém tinha que cortar o clima na internet. O produtor lituano Ten Walls (Marijus Adomaitis) cavou a própria cova com um post homofóbico no Facebook, comparando gays a pedófilos e descrevendo-os como “pessoas de uma raça diferente” que precisam ser “consertadas”. A publicação do Ten Walls é do dia 3 de junho, mas o lance todo estourou bem no final do feriado.

Adomaitis também escreveu: “Eu lembro que produzi uma faixa de um produtor lituano que tentou fazer uma lavagem cerebral em mim, dizendo que eu não preciso ser tão conservador e intolerante sobre eles [homossexuais]. Quando eu perguntei a ele ‘o que você faria se você descobrisse que o brioco do seu filho de 16 anos foi arrombado pelo namorado dele?’, bom, ele ficou em silêncio”. O post foi deletado e Adomaitis publicou um pedido de desculpas hoje (8) pelo seu Facebook, dizendo que suas palavras foram “erradas” e “completamente fora de contexto”, além de adicionar: “Agora preciso de um tempo e cancelei meus próximos shows”.

Apesar de Adomaitis provavelmente rezar pra sua presepada cair no esquecimento, o pessoal já tá dando o recado de que não vai perdoar mesmo. Por conta do seu textão, festivais como o Creamfields, PITCH e Sónar cancelaram sua participação. O Creamfields não escondeu o nível de descontentamento: “Creamfields é reconhecido por ser um festival que é convidativo a todos e nós temos uma política de tolerância zero com qualquer tipo de manifestação de ódio. Qualquer um que for aos nossos shows deve se sentir bem-vindo e seguro. Comentários como esses, vindo de um dos nossos artistas escalados, contradiz os costumes do nosso festival”.

A representante da Coda Music Agency também confirmou que não é mais responsável por agenciar o produtor: “A Coda Music Agency condena todo tipo de descriminação baseadas em raça, religião ou orientação sexual. Temos orgulho de sermos empregadores que dão oportunidades iguais e representamos uma diversidade grande de artistas. Nós não representamos mais Ten Walls”.

E como era de se esperar. a comunidade internacional de DJs e produtores também virou a cara para Adomaitis, com tuítes do JD Twitch, da Optimo, e da The Black Madonna. Twitch escolheu uma retaliação mais gráfica, quebrando o disco do Ten Walls. Já The Black Madonna preferiu relembrar a galera que na dance music (e particularmente no house) não tem espaço pra homofobia. Afinal, a música surgiu das comunidades gays, o que significa que o Ten Walls deve sua carreira à “raça diferenciada”.

My one Ten Walls record now looks like this – pic.twitter.com/XPSdiKCAH5

— Optimo (Espacio) (@JDTwitch) June 7, 2015

A slip of the tongue is when I accidentally order a hot latte instead of iced. I never accidentally insinuate that gay people are animals.

— THE BLACK MADONNA (@blackmadonnachi) June 7, 2015

If dance music isn’t about taking too god damned much ecstasy and becoming heteroflexible and completely cool with it, I don’t know what is.

— THE BLACK MADONNA (@blackmadonnachi) June 7, 2015

JD Twitch: Meu único disco do Ten Walls tá assim – pic.twitter.com/XPSdiKCAH5

THE BLACK MADONNA: Um descuido é quando eu acidentalmente peço um latte quente, e não gelado. Eu nunca insinuo acidentalmente que gays são animais.

Se a dance music não é a mesma coisa que tomar muito ecstasy, se tornar heteroflexível e ficar de boa com isso, então eu não sei o que é.

A melhor resposta provavelmente veio do Arca, que desconsiderou totalmente a relevância de Adomaitis pra cena e perguntou “quem é Ten Walls? Agora que ele caiu no ostracismo da comunidade da dance music, é bem provável que em dez anos um monte de gente vá se perguntar a mesma coisa”.

Essa treta toda até deu uma nova perspectiva ao hit “Walking with Elephants” do produtor, como dá pra ver no Urban Dictionary (foi o pessoal da FACT que apontou isso, não nós). Além disso, a galera do 90’s Boiler Room não perdeu o timing e já prestou sua contribuição no Facebook. Pra completar, o perfil do Ten Walls no Discogs foi hackeado e sua foto foi trocada pela imagem de um cara chupando o próprio pau (mas a conta já foi restaurada).