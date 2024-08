Ouça duas músicas do novo álbum de Kamasi Washington, ‘Heaven and Earth’

Notícia originalmente publicada no Noisey US.

Kamasi Washington, o saxofonista cujas colaborações com rappers como Kendrick Lamar e Run the Jewels são pelo menos em parte responsáveis por trazer o jazz para os millennials, vai lançar um novo álbum em 22 de junho. Heaven and Earth, como o título sugere, é um álbum duplo. “O lado Earth (‘Terra’) representa o mundo como eu o vejo exteriormente, o mundo do qual eu faço parte”, escreveu Washington no Twitter nesta segunda (9). “O lado do Heaven (‘Céu’) representa o mundo como eu o vejo interiormente, o mundo que é uma parte de mim.”

Videos by VICE

So happy to announce my new project, a double album called "Heaven and Earth!" The Earth side represents the world as I see it outwardly, the world that I am a part of. The Heaven side represents the world as I see it inwardly, the world that is a part of me. 📷: B+ & Mike Park pic.twitter.com/52FvNKAIhA — Kamasi Washington (@KamasiW) April 9, 2018

Na manhã desta terça (10), Washington lançou uma música de cada uma das seções: “Fists of Fury” de Earth e “The Space Traveller’s Lullaby” do Heaven. O primeiro é sincopado e cinematográfico, 10 minutos de baixo entrelaçado e cordas extravagantes quebradas por solos de piano e sax. É a interpretação de Washington do tema de Freddie Hubbard para o filme de Bruce Lee de 1972, A Fúria do Dragão. (Ei, se você tiver algumas horas para matar esta manhã, aqui está o filme todo no YouTube.) “The Space Traveller’s Lullaby” é mais contemplativa e descontraída, exalando suas progressões e mudanças, embora não seja menos dramática.

Ouça as duas músicas abaixo e duas cenas dirigidas pela artista britânica Jenn Nkuru. Heaven and Earth contará com contribuições de Thundercat, Martin Terrace, Ronald Bruner Jr., Cameron Graves, Brandon Coleman, Miles Mosley, Patrice Quinn e Tony Austin.

Siga o Alex Robert Ross Twitter.