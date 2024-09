Kanye West, Nile Rodgers e Pharrell Estão no Trailer do Doc Sobre o Daft Punk

O tailer do novo documentário sobre o Daft Punk nos dá a impressão que estamos assistindo a um trailer de um filme do Christopher Nolan. A produção promete ser grandiosa: feita com cenas de paisagens desertas, declarações magníficas e uma trilha sonora de coros sinistros e metais crescentes à lá Odisséia no Espaço. O vídeo começa com várias pessoas usando o capacete mítico que se tornou marca registrada dos franceses. O documentário também conta com as participações de Kanye West, Paul Williams, Nile Rodgers, Pharrell Williams. Os artistões, colaboradores do disco Random Access Memories, aparecem cantando ou analisando a atmosfera que permeia a carreira de Thomas e Guy-Man.

Talvez este seja o filme que melhor retrata a dupla, com pequenos momentos que mais nos intrigam do que nos explicam, como uma entrevista em que eles aparecem com sacos pretos na cabeça e flashes rápidos da dupla sendo fotografada sem máscara. O fato do álbum Random Access Memories ter levado o Grammy em 2013, e suas músicas terem dominado as pistas de dança de todo o mundo já são provas suficientes pelas quais o Daft Punk merecia um documentário. Mas como a equipe de produção do longa já deveria desconfiar, é sobre o que há debaixo das icônicas máscaras dos franceses que nós queremos saber. O filme já estreou na televisão francesa, mas o trailer em inglês só foi lançado agora. E você pode assistí-lo a seguir.