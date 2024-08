Kanye West voltou pro Twitter (por enquanto)

O que é esse mundo, né? Por um lado, estamos aqui falando de uma conta no Twitter, um microfone virtual que propaga pensamentos no éter e que tem manchado de forma irreparável o estado mental de qualquer pessoa que o utilize. Por outro lado, a razão pela qual essa rede social é tão ruim também pode ser boa: é o cancioneiro moderno da cidade, se o cancioneiro da cidade tivesse alcance global (e pudesse fazer memes). E, como todos sabemos, Kanye West é o mestre desse meio.

Desde o começo da plataforma em 2006, o rapper/visionário/pai de Chicago tem sido uma de suas forças mais proeminentes. Você já deve ter visto as listas que elegem seus melhores tweets (quantas pessoas já postaram o print do tweet da garrafa de água no avião? Quantas?); talvez você se lembre de que, perto do lançamento do My Beautiful Dark Twisted Fantasy, ele usava a plataforma pra postar vídeos do Ustream de uma hora de duração (tipo um live stream de YouTuber, mas antes de YouTubers terem idade para tal); ou talvez você se lembre das tretas envolvendo Yeezus e The Life of Pablo — a mais recente delas pareceu prover novas informações diariamente, em que fotos de sessões no estúdio, diferentes tracklists e insultos rolavam soltos (para o Deadmau5: “o nome dessa pessoa se pronuncia ‘dead-mow-five’?”; para o Wiz Khalifa: “talvez eu não seja magro e alto mas eu aceito ser o maior artista de todos os tempos como prêmio de consolação.”)

Desde então, Kanye esteve hospitalizado por exaustão. Mas, após um período de hibernação, temos visto ele dando rolê frequentemente — sorrindo, trabalhando em estúdio e parecendo muito bem, e talvez fazendo o disco de sua vida nas montanhas de Wyoming. Então, se podemos confiar na história, o retorno do Kanye ao Twitter nesse fim de semana também pode simbolizar o começo de uma nova era. Por que? Porque sempre que ele está se preparando pra um novo lançamento, ele deleta todos os seus tweets e começa do zero. No mínimo, ele está falando (ou twittando) de novo.

Aqui está o que ele teve a dizer durante o fim de semana, incluindo uma tirada original (e agora deletada) com a Nike — sua primeira reintrodução à rede social, antes de se reintroduzir novamente num segundo renascimento, o que essencialmente fica um nível acima de Jesus Cristo. Desculpa se você é religioso, mas esses são os fatos. Eu tirei alguns prints desses tweets para a posteridade porque todos podem desaparecer em horas. Primeiro, a tirada com a Nike:

Depois, o segundo:

😭

Notas de seu livro sobre filosofia?



Esses tweets também surgem entre outras mil novas informações sobre o Kanye. Recentemente, ele também se apresentou com o Kid Cudi e está trabalhando num livro de filosofia. Falando racionalmente, não vamos nos empolgar muito — são apenas tweets. Mas também, como ele mesmo diz em “Hold My Liquor”, “Bitch I’m outta my coma!!!!” A gente pode sonhar, né?



