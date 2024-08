Lula é condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado hoje (6) pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo penal referente ao sítio Santa Bárbara, conhecido popularmente como caso do sítio de Atibaia. A juíza federal Gabriela Hardt do Tribunal Regional Federal da 4ª Região condenou o ex-presidente 12 anos e 11 meses no regime fechado. Lula está preso em Curitiba desde abril de 2018, cumprindo os 12 anos e 1 mês sentenciados no caso do triplex do Guarujá.

Segundo o MPF, Lula recebeu propina do Grupo Schain, da OAS e da Odebrecht na forma de reformas e decorações no sítio Santa Bárbara localizado no interior de São Paulo. O sítio não está no nome do ex-presidente, mas era frequentado pelo mesmo junto com sua família. Ainda de acordo com a denúncia, as propinas foram pagas em troca da ajuda de Lula a manter os cargos dos ex-executivos da Petrobras Renato Duque, Paulo Roberto Costa, Jorge Zelada, Nestor Cerveró e Pedro Barusco para continuar os esquemas fraudulentos entre estatais e as empreiteiras.