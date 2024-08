O que acontece se o seu cachorro comer maconha

Não é uma frase que achei que escreveria um dia, mas: a questão de animais de estimação comendo cannabis está se tornando cada vez mais relevante.

Ano passado, o órgão de cultura canábica The Cannabist relatou que o número de pessoas fazendo perguntas no answer.com sobre maconha e pets tinha subido 65%, a ligação sendo a legalização cada vez maior da erva nos EUA. Semana passada, a VICE Canadá informou que veterinários estão se preparando para lidar com um aumento de animais intoxicados com cannabis quando a maconha recreativa for legalizada no país em outubro. Então, como você pode ver, tem coisa acontecendo aí.

E por causa disso, liguei para Gudrun Ravetz – vice-presidente da Associação Britânica de Veterinária – para saber quão perigosa a maconha realmente é para o seu melhor amigo.

VICE: O quanto a cannabis é tóxica para animais?

Gudrun Ravetz: Cannabis é tóxica para qualquer animal, do mesmo jeito que é para humanos. A coisa com os animais é que eles variam muito de tamanho, então alguns podem atingir níveis tóxicos muito mais rápido que humanos. Além disso, o corpo deles pode fazer coisas fisiológicas diferentes. Então você tem alguma coisa que classificamos como inofensiva, como chocolate; chocolate é venenoso para cachorros por causa da maneira como o corpo deles quebra as substâncias presentes nisso. Mas atualmente, não temos nenhuma pesquisa formal sobre cannabis nessa área.

Que sintomas eles podem experimentar?

Eles geralmente apresentam sinais neurológicos. Eles podem mostrar depressão ou ataxia [uma doença vestibular que causa desequilíbrio], convulsões, tremores e mudanças de comportamento. Eles podem cair num estupor, mas também podem se tornar hiperativos. Muitas vezes você também vê sinais gastrointestinais, então eles podem passar realmente mal.

Como assim “depressão”?

Eles ficam desanimados. Eles não querem fazer nada. Eles não vêm quando você chama. Talvez eles urinem dentro de casa. Eles podem parecer bastante deprimidos.

Você falou em possível hiperatividade. Isso é um efeito físico da maconha ou é porque eles se sentem confusos?

Não sabemos, porque não é algo que já foi pesquisado. Mas se os animais estão confusos e se sentem de uma maneira que não entendem, isso pode levar a hiperatividade.

Maconha pode matar um animal?

Há sempre um risco de morte em dar a um animal algo que ele não deveria comer, seja maconha, chocolate ou ibuprofeno. Se você buscar tratamento rápido e dar o máximo de informação possível, o resultado pode ser muito melhor. Mas se você tem um animal apresentando convulsões, as convulsões em si são perigosas, então os sintomas podem deixar sequelas.

Tem alguma chance dos animais gostarem da experiência de ficarem chapados?

Não é um resultado prazeroso para os animais. Não é uma experiência prazerosa e eles não deveriam ter que passar por isso.

Os efeitos seriam mais profundos num animal menor, como um hamster ou coelho?

Você tem mais chances de atingir níveis tóxicos mais rápido. Veja uma criança, por exemplo: se uma criança toma qualquer droga, você tem uma preocupação maior, seja uma droga legal ou não.

Se você fumar dentro de casa, seu pet pode ficar chapado como um fumante passivo?

Novamente, nenhum teste foi feito ainda, mas presumimos que sim. Pensando na nicotina e em fumantes passivos, cães podem ingerir a fumaça. Você encontra traços de nicotina em amostra de pelos. Então não há razão para achar que eles não vão absorver a droga.

Você vê muitos casos onde a pessoa finge que não sabe por que seu animal está passando mal, quando na verdade é porque ele comeu maconha?

Isso é o mais problemático para nós. Algumas pessoas chegam com um animal e – compreensivelmente – não querem contar o que aconteceu. Mas a coisa mais importante aqui é que sabemos. E os veterinários não estão aqui para julgar. Não nos importamos com isso. O jeito mais fácil de tratar seu animal é nos dar todas as informações logo de cara.

E quanto a outras drogas? Elas podem ser mais perigosas para os animais?

Nunca vi nada com ecstasy, mas já vi alguns casos com cocaína. E isso é algo horrível para animais, e há um alto risco de morte, geralmente por causa de batimentos cardíacos acelerados. Como com qualquer coisa – seja aspirina, pílula anticoncepcional, qualquer medicação que você não pode dar para crianças pequenas – a mesma coisa vale para pets. Mantenha essas coisas longe do alcance deles.

Com certeza. Obrigado, Gudrun!

