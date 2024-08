Melania Trump tinha plena noção da insensível mensagem na sua jaqueta

Os trajes da primeira dama americana, Melania Trump, são sempre alvo de especulação da mídia, mas ás vezes não é preciso pensar muito para entender o significado de seus outfits. A última escolha do guarda roupa da ex modelo foi usar uma jaqueta com os dizeres “I REALLY DON’T CARE. DO YOU? (EU REALMENTE NÃO ME IMPORTO. VOCÊ SE IMPORTA?)” estampados nas costas para sua visita surpresa a um dos centros que abrigam crianças imigrantes detidas na fronteira do Texas.

Sua porta-voz confirmou que Melania Trump usou a jaqueta de 39 dólares da Zara enquanto embarcava no vôo ao Texas e disse à Jim Acosta da CNN: “É uma jaqueta. Não há nenhuma mensagem subliminar. Depois de sua importante visita de hoje ao Texas, espero que a mídia não escolha focar em seu guarda-roupa”.

FLOTUS spox confirms Mrs. Trump wore a jacket to visit border kids that reads: "I really don't care. Do you?" Spox says: "It's a jacket. There was no hidden message. After today's important visit to Texas, I hope the media isn't going to choose to focus on her wardrobe." pic.twitter.com/Bp4Z8n455G — Jim Acosta (@Acosta) June 21, 2018

Sua porta-voz fez uma boa observação: não há uma mensagem subliminar na jaqueta — a mensagem está literalmente impressa em suas costas.



Mesmo para os padrões totalmente fodidos de 2018, isso é algo completamente absurdo e as pessoas reagiram de maneira bem previsível. “Essa coisa da jaqueta da Melania não pode ser real. Não posso acreditar. Eu escolho não acreditar”, escreveu o apresentador da MSNBC Chris Hayes no twitter. A repórter da CNN Kate Bennett disse que a jaqueta foi “uma escolha bem infeliz de roupa”, enquanto Sam Stein do The Daily Beast comparou este episódio ao do Obama usando um terno marrom causando indignação nos direitistas em 2014, com um tuíte que dizia: “Está claro que muita gente se chateou com a jaqueta da Melania porque permanecem chateados com a reação das pessoas ao terno marrom do Obama”. O ativista Jordan Uhl afirmou que o clima quente de Washington DC e do Texas não justificava o uso de uma jaqueta e que isso foi uma atitude “deliberada”.

Outros se apegaram ao detalhe do preço da jaqueta. “É uma jaqueta de 39 dólares, um preço que Melania jamais vestiria. Isso não foi acidente”, comentou um colunista da National Observer do Canadá. Independentemente se a jaqueta simboliza o que todos já sabemos – que a administração do Trump “realmente não se importa” com as crianças imigrantes e que Melania não leva a sério sua posição de primeira dama — é inevitável a pergunta: Por acaso não houve sequer um empregado da primeira dama para advertir sobre a reação violenta que uma jaqueta tão afrontosa poderia gerar? Ou talvez, como claramente disse a jaqueta, ninguém realmente se importou.

What is she thinking? pic.twitter.com/rFufrgMb — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) August 10, 2012

Naturalmente, Donald Trump foi ao twitter esclarecer a intenção de sua esposa ao usar a jaqueta:

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2018

“I really don’t care. Do U?” nas costas da jaqueta de Melania se refere às fake news. Melania aprendeu o quanto a mídia é desonesta e que ela verdadeiramente não se importa!

Previsivelmente, a declaração do presidente de que “A jaqueta da Melania se refere fake news” contradiz o que a porta-voz da primeira dama disse sobre “não ter nenhuma mensagem subliminar”.

