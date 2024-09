Vê este vídeo com Andy Warhol e Basquiat juntos em 1986

Este artigo foi originalmente publicado na nossa plataforma The Creators Project Espanha.

A série documental State of the Art seguiu vários dos artistas mais emblemáticos da década de 1980, com o propósito de retratar o panorama artístico mundial da época. Entre eles, destacaram-se nomes como os de Joseph Beuys, Cindy Sherman, Jean-Michel Basquiat, Hans Haackle, ou Eric Fischl. No último episódio da série, gravado em 1986, o artista em destaque é, precisamente, Basquiat, com uma entrevista no seu estúdio e comentários sobre a sua arte, imaginário e estilo.

Basquiat e Warhol conheceram-se em 1982, através de amigos comuns e não tardou muito até que começassem a produzir trabalho em conjunto. “Era uma espécie de casamento alucinado no mundo da arte, em que eram o casal mais bizarro. A relação era simbiótica. Jean-Michel pensou que precisava da fama de Andy e Andy pensou que necessitava do sangue fresco de Jean-Michel. Basquiat devolveu a Warhol uma imagem de rebeldia”, comenta Ronny Cutrone, antigo assistente de Warhol, na biografia Warhol: The Biography, de Victor Bockris.

Num breve momento deste documentário, salta à vista um momento em que Andy Warhol e Basquiat estão juntos no que parece ser uma sessão de fotos e uma conversa intíma. Abaixo, podes desfrutar destas imagens raras.