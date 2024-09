O 813 Fez uma Mix que Vai de PC Music ao Hip Hop

Ainda não é sexta-feira aqui e nem na Rússia, mas o produtor russo 813 decidiu fazer uma mix com pegada de fim de semana. Depois de estrelar pelo Jeffree’s, o sub-selo da Mad Decent, ele vai lançar o EP Body Race pela Hyperboloid no dia 1º de junho, mas decidiu adiantar a faixa “Biscuit Palace” com a gente, abrindo sua seleção. Numa playlist de quase meia hora que osclia entre um lance meio PC Music e meio Trippy Turtle, o 813 começa com essa vibe de música de internet até que o hip hop e o EDM tomam conta do som, contando com um Mr. Carmack e um Rustie ao longo do caminho. Pra entender como o cara deu liga em tanta música diferente, bate o olho na tracklist abaixo e escute a mix no player acima.

Tracklist:

1. 813 – Biscuit Palace

2. Trey Songs – Neighbors Know My Name (Tk Kayembe remix)

3. 50 Cent – Ayo Technology (feat. Justin Timberlake & Timbaland)

4. Rustie – Raptor

5. Sophie – Lemonade

6. Boaz van de Beatz & Mr. Polska – Guappa (feat. RIFF RAFF)

7. Jack Ü – Where Are Ü Now (feat. Justin Bieber)

8. Flosstradamus & GTA & Lil Jon – Prison Riot (Original Mix)

9. Dillon Francis & DJ Snake – Get Low

10. Mr. Carmack – Birth Control

11. Skrillex & Kill The Noise – Recess (Milo & Otis Remix)

12. UZ x Tropkillaz – Beatdown

13. Snoop Dogg feat. Pharell Williams – Beautifull

14. Snoop Dogg – Drop It Like It’s Hot

15. DJ Snake & Lil Jon – Turn Down For What (Original Mix)



813 está nas redes Facebook // SoundCloud