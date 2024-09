Apenas Ouça essa Mix do Arthur Baker

A carreira do Arthur Baker não é nada ruim. O garoto de Boston se mudou pra Nova York nos anos 1980 e basicamente transformou a música popular pra sempre quando ele misturou duas músicas do Kraftwerk e então veio com o Afrika Bambaataa fazer “Planet Rock”, uma das gravações de hip hop mais importantes da história. No mesmo ano, 1982, ele produziu o hit eletro-disco “Walking on Sunshine”, do Rockers Revenge, que a gente dança fervorosamente até hoje.

Baker ainda trabalhou com o New Order, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Pet Shop Boys e incontáveis outros artistas conhecidos do grande público. Como produtor, ele é incomparável, então dá pra imaginar como a gente se animou quando ele nos mandou essa mix, que você pode ouvir aqui embaixo:

Numa entrevista pro DJ History, feita lá em 1999, Baker disse que ele se vê como um DJ falido, acrescentando: “Bom, eu nunca fui realmente um DJ. Na verdade, eu provavelmente fui um dos piores disc jockeys da história. Não, eu fui. Porque se eu não conseguisse uma boa reação a um disco, eu ia quebrar tudo, riscar e jogar na pista. E isso foi antes das drogas”. Ele deve ter melhorado nos anos seguintes, porque essa mix traz o melhor dos hits do verão embalados com uma disco bem animada. Baker também incluiu a transcendental “No Price”, do North End, que ele produziu em 1981 e regravou recentemente com o Chromeo e o Al P. Divirta-se!

E se você tiver o privilégio de ir ao Sónar Barcelona, não perca o documentário que o Baker fez sobre o 808. Aqui tem mais infos.