MIXED BY Paul Oakenfold

Oakie, Oakes, Electra, Oakenfold – Não importa como você o chame, é impossível negar a poderosa influência de Paul Oakenfold na dance music. Ele não só ajudou a estabelecer definitivamente o trance como gênero com faixas como “Southern Sun” e remixes para o U2, mas seus primeiros trabalhos em Ibiza com Trevor Fung e Danny Rampling ajudaram a criar o Segundo Verão do Amor no Reino Unido e toda aquela onda dos clubs de acid-house movidos a MDMA. Essas são as bases da cena rave como nós a conhecemos hoje em dia. Ah, e ele também é responsável por todos os momentos de diversão que tiveram os fritos do Goa Trance em festas da Lua Cheia pelo mundo.

Com o seu selo Perfecto, produções para gente do naipe da Madonna e alguns dos sets mais vanguarda da história (ele foi o primeiro DJ a tocar no palco principal do Glastonbury), Oakie tem sido um arauto para a cena – mesmo agora aos 51 anos de idade, ele ainda consegue agitar muito as pistas e os tímpanos.

Em junho, Oakie trouxe um pouco de sua carreira passada para o presente com o lançamento do álbum duplo Trance Mission, uma enorme coleção de suas próprias releituras de algumas das mais influentes faixas da história da música eletrônica, que vão desde o hino de Ibiza “Cafe del Mar a seminal “Adagio for Strings”, do Tiësto. É uma imensa honra termos Paul capitaneando os decks do MIXED BY, e seu suave passeio através de sons que vão desde Deadmau5 até Pryda e 2Symmetry, prova por que ele vai ser sempre um dos melhores que existem.

Tracklist:

Deadmau5 – Pets (Mix Show Edit) [Mau5Trap]

Prides – I Should Know You Better (Grum Remix) [Polydor]

2Symmetry – Nordkapp [Perfecto Black]

Matan_Caspi – Fabulous (Relaunch Remix) [Bonzai]

MUTINY UK feat Lorraine Cato – Feels So (Mutiny Soundsystem Remix)

Suffused Advents Rising – Stressed Out (Original Mix)

Pryda vs. Hot Since 82 – The Ending (Morttagua Bootleg) [White]

Paul Oakenfold & Cassandra Fox – Touch Me (Mike Koglin 2.0 Remix) [Perfecto]

Shadow of Two – Rezeda [Perfecto Black]

DedRekoning ft. Sophie Ellis-Bextor – Only Child (Pearson & Hirst Remix) [Perfecto]

Paul Oakenfold feat. Angela McCluskey – You Could Be Happy (Shadow of Two Remix) [Perfecto]

Greenhaven DJs – Portal [Perfecto]

Deadmau5 – The Reward Is Cheese (Fehrplay Remix) [Mau5Trap]

2Symmetry – Loophole [Perfecto Black]

Human Element – Blue Elephant

