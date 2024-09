​MIXED BY T. Williams

A transformação do T.Williams do grime para o house deu tão certo que a galera mal lembra que ele também já fez grime antes (mesmo que essa essência ainda esteja presente em faixas como “Back and Forth”. E, ó, ele está super de boa com isso. O conhecimento do cara sobre dance veio da cena rave que o londrino frequentava antes da adolescência. “Ser o mais novo do clube foi uma experiência estranha, mas incrível”, conta Williams. “Fez eu me sentir super privilegiado. Poder ver e sentir o que os outros podiam ouvir pelas fitas cassete. Mudou completamente meu ponto de vista sobre a música que eu ouvia e que viria a fazer. Mudou totalmente o meu foco para as músicas que racham a pista de dança e fazem as pessoas dançarem”.

Bom, a estreia do T. Williams no MIXED BY não poderia ser diferente disso. Ele começa com alguns exemplos com samples cheios de emoção até que tudo vira uma tremenda loucuragem. Os primeiro 30 minutos são de puro house pesado e groove. Infelizmente, não temos a tracklist dessa mix, mas isso aqui ainda é ouro demais.

