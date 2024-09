Veja a galera da NAAFI falando sobre sua relação com identidade, política e cultura clubber

Desde que lançou seu primeiro disco em 2012, o coletivo NAAFI, da Cidade do México, tem encontrado formas oportunas e empolgantes de mobilizar a cultura clubbing, seja através de residências em influentes rádios online, fazendo a curadoria de debates em museus sobre estilos regionais ou lançando algumas das mais bombadas coletâneas bootlegs da memória recente. Eles já fizeram tanta coisa, na real, que é meio difícil se afastar do que estão fazendo agora pra ver o panorama como um todo, algo que o mini-doc Tribes do Smirnoff Sound Collective consegue fazer ao nos fornecer um retrato íntimo do coletivo.

No documentário, Alberto Bustamente vulgo Mexican Jihad nos lembra que mesmo com a toda a discussão crítica em torno da coisa, no final das contas “é a balada enquanto lugar onde toda essa comunidade e música se manifestam de verdade”. Este senso de pertencimento é comunicado de forma clara, especialmente nas relações de coalizão entre NAAFI e suas afiliadas HiedraH, Salviatek, e Svntv Mverte no tocante a assuntos como política e identidade latino-americana, que muitas vezes influencia fortemente sua abordagem da vida noturna. Resumindo as crenças da galera, Paul Marmota se expressa sucintamente na conclusão do filme: “Não há motivo para não ter orgulho de onde você veio”, diz. “Muito pelo contrário, use isso ao seu favor e vá além.”

Bustamante relembrou a noite de filmagem do documentário para o THUMP em um email: “O melhor mesmo foi passar um tempo juntos”, comentou. “Somos amigos há tempos e interagimos separadamente uns com os outros, mas esta foi a primeira vez que tocamos todos juntos, um verdadeiro encontro latino. Sou só sorrisos ao pensar naquela noite”.

