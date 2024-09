Ouça ‘Narrative Of Thee Blast Illusion,’ o Disco mais Musical do Felix Da Housecat

O artista de Chicago Felix Da Housecat (nascido Felix Stallings Jr.) sabe segurar a onda de uma balada fora de controle. Ao longo de sua carreira como produtor, fazendo faixas com o espírito da sua cidade natal assim como sua pulsante disco e eletro-clash, isso sem mencionar os DJs sets tocados nos mais diferentes clubes da estratosfera, sua linhagem foi mais na vibe noturna, sem esforço para orquestrar as experiências que pretendia lançar no horário nobre das grandes naites que comanda. Enquanto o artista está qualificado tanto quanto outros produtores que fazer o bicho pegar na balada, seu último disco Narrative Of Thee Blast Illusion (que sai no dia 10 de julho pela gravadora independente do Brooklyn, No Shame), definitivamente nada tem a ver com o seu som de pista. Ouça as onze faixas abaixo e perceba o que acabamos de dizer.



“É uma coisa da noite”, diz Feliz sobre o novo álbum. “É sobre melodia e letras.” Ao longo das faixas, você poderá ver ao que o artista se refere. Você irá tropeçar na colaboração de Felix com o pai do dub, Lee Scratch Perry, tem também a emocionante “Codeine Cowboy” e “Is Everything OK?”, um interlúdio muito firmeza para “Karma’s Catchin’ Hell”, além do quase pop “Turn Off The Television,” todos sons que derivam desse poder lírico de Felix, bem como de sua profunda e eclética mente musical.

Videos by VICE

Ouça também o MYXED BY do Feliz Da Housecat

Felix Da Housecat está no Facebook // SoundCloud // Twitter