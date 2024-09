Nina Kraviz Anuncia Novos Lançamentos de Seu Selo, трип

No ano passado, a DJ e produtora russa Nina Kraviz anunciou que estrearia um selo chamado трип (leia: “trip”). Os primeiros dois lançamentos foram compilações, chamados The Deviant Octupus e De Niro Is Concerned, respectivamente, seguidos por um terceiro, um single de Bjarki. Hoje, o selo anunciou seus próximos dois lançamentos, que virão em forma de vinis duplos com oito faixas.

Ivan, Come On! Unlock The Box! (TRP004) contará com uma maioria de produtores russos – Philipp Gorbachev, Nikita Zabelin, Vladimir Dubyshkin, Roma Zuckerman, e a própria Kraviz – ao lado dos produtores de Detroit K-HAND e Barcode Population. I Have A Question (TRP005), de acordo com a FACT, terá “variações de tempo mais sutis e devagares do que a assinatura sônica da Trip” de uma variedade de produtores, incluindo Population One, pseudônimo de Terrence Dixon, e Fred P. Previews das músicas do TRP004 – cuja data de lançamento é 13 de novembro – estão disponíveis abaixo, assim como as capas dos álbuns e tracklists dos dois lançamentos. TRP005 estará nas lojas em dezembro.

Ivan, Come On! Unlock The Box! (TRP004)

A1 Philipp Gorbachev – Ivan, Come On, Unlock The Box / Иван, Давай, Открой Коробку (Kraviz Edit)



A2 K-HAND – The Box

B1 Nikita Zabelin – Bells

B2 Vladimir Dubyshkin – Lose Yourself

C1 Barcode Population – Marduk (vinyl only)

C2 Roma Zuckerman – Geburt Part 2

D1 Barcode Population – Internum (vinyl only)

D2 Nina Kraviz – I Believe I Can Fly (KLM Delayed Flight Version)

I Have A Question (TRP005)



A1 Roma Zuckerman – I Have A Question

A2 Population One – Escape

B1 Nina Kraviz – Let’s Do It

B2 Bjarki – PC Muscles

C1 DJ Sodeyama – Miles Pt.2

C2 Fred P – Higher Mentalism (Edit)

D1 K-HAND – Sound 6

D2 Vladimir Dubyshkin – Hair Like String Like a Harp

