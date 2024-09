O Arca Revelou Mais Detalhes sobre o seu Segundo Disco ‘Mutant’

O Arca divulgou nesta quinta (15) mais detalhes sobre o seu mais novo trabalho, Mutant, que saí em novembro pelo selo Mute. O álbum conta com vinte músicas e, mais uma vez, o responsável pela arte é o produtor Jesse Kanda. Para anunciar as novidades sobre o seu segundo disco, o produtor venezuelano também lançou o clipe de “EN”, a décima quarta faixa do disco, que você pode conferir a seguir:



Pra falar a verdade, desde que ouvimos Xen, estamos bem ansiosos pelo lançamento do segundo álbum do Arca. Seu primeiro trabalho veio para definir o que houve de mais glitch e experimental no ano de 2014. Seu primeiro disco o marcou como um produtor cujas habilidades não se limitam apenas a nos cativar, mas também levar a música eletrônica a lugares nunca antes explorados De qualquer forma, a gente tinha ouvido “Soichiro“, a penúltima faixa do álbum, a qual flertava tanto com tons mais duros quanto com os mais agitados da palheta sonora do produtor; a última, “EN”, tem uma pegada que brinca com todas essas ambiguidades do disco.

Leia: O Arca Soltou Mais uma Música do seu Próximo Álbum, ‘Mutant’.

O novo material disponibilizado vai mais longe por encarar a sonoridade abrasiva do que Xen, algo que o Arca tem considerado durante a produção de Mutant. O álbum foi descrito pelo produtor como algo “sensual e instintivo” — características reforçadas pelo clipe de “EN”, sem dúvida. O produtor venezuelano também disse que o disco soa “leve como uma arma”, o que basicamente resume a sonoridade do seu mais novo trampo em palavras. Profundo, né? Então ouça e dê um confere no clipe de “EN”:

Tracklist

Alive Mutant Vanity Sinner Anger Sever Beacon Snakes Else Umbilical Hymn Front Load Gratitude EN Siren Extent Enveloped Faggot Soichiro Peonies

