O DJ Funk Fez uma Lista dos Nove Hinos do Booty House

Conhecido como um dos reis do Dance Mania Records, o Charles Chambers aka DJ Funk, sempre esteve no corre da construção e da popularização de todo um subgênero dentro da club music de Chicago conhecida como booty house (que também pode ser chamado de guetto-house ou só de g-house). Como você provavelmente já deve estar ligado pelo nome, a gente pode definir como um som alto astral com uma pegada bruta, cruazona. A levada rápida das batidas dão um toque sensual na club music que brinca com uma parada bem simples: kick drums, vocais repetidos e uma melodia simples. Mas a gente sabe que menos é mais, e geralmente, as coisas mais simples são sempre as melhores.

A série de compilações Booty House Anthems feita pelo Chambers tem transmitido a pegada frenética da sua música para todo este mundão, ajudando o mestre a não ficar só na cena local de Chicago e Detroit. O booty house tem viajado o mundo, fazendo a galera quebrar tudo na noite de Taunton a Tóquio, com seus hinos que exaltam o puro prazer. Nesta sexta (18), o mestre vai se juntar ao time do Farley Jackmaster Funk, Funkineven, e Interstellar Funk para a festa do quinto aniversário do Reviveher, no Corsica Studios. Mas antes disso, a gente trocou uma ideia com o DJ Funk para saber quais são os hinos que contam a verdadeira história do boody house.

1. Esse Som da Dance Mania Records Não Vai Deixar Ninguém Ficar Parado

“Essa daqui espalha muito amor pelo mundo.”

2. A Primeiríssima da Dance Mania Records

3. O Som da Dance Mania Records que Eu Estou Mais Cansado de Ouvir

“Não tem nenhuma que eu vá me cansar de ouvir um dia.”

4. Essa É uma da Dance Mania que Eu Nunca Vou Ficar de Saco Cheio



5. Esse Booty House Define Exatamente o que É Booty House



6. Um Hino do Booty House que Deveria Ser Tocado em Todo o Mundo

“Eu não vou tocar “Tits in My Face” se vocês forem ficar parados.”



7. Um Som do Booty House que Você Pode Por pra Tocar Quando Estiver com a sua Mina Num Jantar Romântico

“Sem comentários.”



8. E essa É para o Clima que Rolar Depois que Vocês Tiverem Jantado

“E pra fazer um quadradinho de 8 na pista.”





9. E o Booty House que Você Gostaria de Ter Feito



“Voltando aos anos 90, no tempo em que Daft Punk ainda não tinha estourado­, eles me pediram pra fazer um booty house com eles. Eu não deveria ter perdido essa.”

O DJ Funk está no Facebook // SoundCloud // Twitter