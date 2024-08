O que aprendi com os fãs de “Rupaul’s Drag Race” na passagem por Lisboa da “Werq the World Tour”​

A fila está em polvorosa à entrada do Teatro BBVA Tivoli, na Avenida da Liberdade, em Lisboa. São quase seis da tarde e os detentores dos 100 bilhetes VIP “Meet & Greet” da paragem portuguesa da digressão “Rupaul’s Drag Race: Werq the World”, que dão acesso a um encontro com as drags mais mediáticas do Mundo, não se atrasaram nem um segundo. Lá dentro estão as estrelas do espetáculo que na quinta-feira, 2 de Abril, estreou finalmente em Lisboa, após 11 temporadas televisivas de Rupaul’s Drag Race, o concurso de talentos criado por Rupaul, que tornou o transformismo drag num espetáculo de audiências globais.



Na primeira mesa estavam Naomi Smalls e Kim Chi, na segunda mesa Kameron Michaels e Asia O’Hara, na terceira Aquaria e Monetexchange e na última as drag Detox e Violet Chachiki. São quase todas das temporadas mais recentes do concurso e estar ao lado destas performers era um sonho para muitos dos presentes. Mal as portas se abrem e a entrada dos fãs é permitida começam a ouvir-se gritos de “oh my God”, choros e abraços, os telemóveis preparados para a fotografia da eternidade.

O grupo que acode ao “Meet & Greet” é muito heterogéneo e composto por pessoas que se identificam com a atitude e percurso destas artistas. Esgotado desde Janeiro, o espetáculo era um dos mais aguardados do ano em Portugal. Além disso, depois de Madrid, onde arrancou a digressão, Lisboa é a segunda cidade do périplo das “rainhas” de Rupaul pela Europa, com passagem também por Barcelona, Paris, Milão e Londres.



E se a vinda das estrelas de Rupaul’s Drag Race era tremendamente desejada pelos fãs do concurso, para as drags de Lisboa o “Meet & Greet” foi a oportunidade perfeita para conhecerem de perto muitas das performers em quem se inspiram. É o caso de Stefani Duvet (Tiago Santos, performer do Finalmente Club), cujas mãos estão trémulas de tanto nervosismo. “São todas muito bonitas, muito simpáticas e, definitivamente, é bom estarmos juntos nesta arte para nos podermos unir e crescer mais”, refere à VICE, ainda junto à mesa de Aquaria e Monetexchange. Para Stefani, a presença das estrelas do programa “é muito importante para se poder mostrar mais este mundo”.

Um mundo cada vez mais apreciado pela comunidade LGBTQI, mas também por muitas outras pessoas que se identificam com a mensagem do concurso. As temáticas e os assuntos políticos discutidos nos episódios marcam pontos de vista de uma geração cada vez mais aberta à diversidade. A drag Lola Herself, miss Drag Lisboa 2018, também esteve à conversa com as “rainhas” e desabafa: “Lisboa é um pouco subestimada no que diz respeito a este tipo de arte, pelo que sem dúvida que é muito importante e impactante a presença delas aqui”.

Monét X Change (à esq.) com Lola Herself, Miss Drag Lisboa 2018 (ao centro) e Aquaria.

A mesma opinião é reiterada pela decana das drags lisboetas, Deborah Kristal, que há anos é a anfitriã principal do Finalmente e a referência do transformismo em Portugal. “É sempre bom. Vai ajudando a mudar mentalidades que estejam menos disponíveis para este tipo de espectáculo. Embora já se tenha feito muito em Portugal é sempre bom quando vêm pessoas da América, de França, de qualquer parte do Mundo. É sempre bom”, destaca Deborah à VICE após as fotografias com as “meninas” do Rupaul’s Drag Race.

Já para Jonatas Roque, de Lisboa, o momento de contacto pessoal com drags como Monét X Change e Aquaria foi “um sonho realizado”. E justifica: “Eu vejo o show há muitos anos e várias das que estão aqui são as minhas preferidas. Queria imenso conhecê-las”. Muitos destes fãs chegam munidos de fotografias das estrelas e cadernos para um autógrafo.

Ana Santos é de Almada e está no Tivoli para a concretização de um sonho. “Oh meu Deus, é fantástico está cá a minha drag favorita, a Violet Chachki, estou a amar isto!”, diz à VICE. Quando questionada sobre a importância das mensagens políticas do concurso e das suas protagonistas, Ana sublinha: “São assuntos sempre tratados com muito divertimento e muito carinho e é disso que o Mundo está a precisar”.

Kim-Chi (atrás à esq.) com Fernando Santos a.k.a. Deborah Kristal, anfitriã do clube lisboeta Finalmente (ao centro) e Naomi Smalls (atrás à dir.).

E Ana não poderia estar mais certa. Para além das questões de igualdade e discriminação, as concorrentes de Rupaul’s Drag Race acabam por representar e empoderar pessoas que se consideram pouco compreendidas. O universo drag compreende tudo, todos e todas. “Representam-nos, são super fortes, são super destemidas, mostram ao mundo tudo o que devem mostrar”, salienta a fã.

Para Genivive H., natural de Nova Iorque, mas a viver e a estudar em Lisboa, as drags de Rupaul’s Drag Race abriram caminhos nunca antes percorridos. “Acho que é muito bom, porque estas pessoas são aquilo que escolheram para elas e mostra a toda a gente que todos podem fazer esta arte sendo quem são”, salienta, ao mesmo tempo que agradece às drags Asia O’Hara e Camaron Michaels a importância que ambas têm na sua vida.

Asia O’Hara (à esq.) com a fã Genivive H. e uma amiga (ao centro) e Kamaron Michaels.

Rui Maria Pego, radialista e apresentador de televisão, esteve também com cada uma das drags. À VICE destaca a relevância da apresentação do espectáculo em Lisboa no palco do Tivoli. “Acho super importante, porque quando a diversidade está num palco tradicional como o Tivoli é maravilhoso. O Rupaul’s é um fenómeno global. Drag já não é uma coisa do underground, já é um espetáculo maior”, explica.

Em termos mais pessoais, Pego refere ainda que o concurso o ajudou a entender que o drag simboliza a diversidade de vozes num mundo global: “É um caminho que faz todo o sentido e eu acredito muito na frase do Rupaul ‘we’re all born naked, the rest is drag!’. O drag não é uma coisa esquisita, é uma arte como outra qualquer. Aprendi isso com o tempo. E, depois da fotografia da praxe com Monexchange e Aquaria, salienta ainda que o concurso de Rupaul contribuiu para eliminar preconceitos: “É a prova de que já se conseguem fazer conteúdos que são consumidos por muitas pessoas e muitas vezes nem sequer estamos a falar da comunidade LGBT. Há muita gente que não é da comunidade e que adora o programa”.

Monét X Change (à esq.) com Rui Maria Pego (ao centro) e Aquaria.

O “Meet & Greet” é também a oportunidade para as estrelas da noite conhecerem a diversidade de público das cidades por onde vão passando. Este contacto é essencial e é usado no espetáculo. Entre fotos, abraços e autógrafos, Monét X Change, Miss Simpatia da temporada 10 e vencedora do All Stars 4, sublinha à VICE: “Está a ser tão divertido, os portugueses são tão bonitos e sexys e tudo isto é maravilhoso para aquilo que vamos fazer esta noite”.

Enquanto abraça os fãs, a drag vai soltando algumas palavras em língua portuguesa, como “absolutamente” e “obrigado”. Não raras vezes elogia as roupas e a beleza de algumas das pessoas, como é o caso de Chiara Leitão que acompanha Ana Sousa, de Almada. “És maravilhosa, és mesmo muito bonita”, diz a certa altura, deixando Chiara, comovida, agarrada ao rosto.

Já Kameron Michaels, conhecida como a drag musculada, da temporada 10 expressa vontade de conhecer melhor Lisboa. “Estou a adorar e não tivemos muito tempo para estar com as pessoas, porque viemos de Madrid e amanhã já vamos para Barcelona. Para a próxima queremos mais tempo cá!”, assegura à VICE. Kameron está impressionada com a simpatia e a gentileza dos lisboetas. E, antes de recolher aos camarins para daí a pouco tempo dar início ao evento que deixou a sala do Tivoli em êxtase, realça: “O espectáculo acaba por funcionar como uma extensão do programa de televisão, estamos a celebrar o amor, aceitação, igualdade e eu acho importante continuar a levar esta mensagem a todo o Planeta”.

Monét X Change (à esq.) com a drag portuguesa Stefani Duvet (ao centro) e Aquaria.

A história do espectáculo é simples. A galáxia está em perigo e as seis drags, Aquaria, Asia O’Hara, Detox, Kameron Michaels, Kim Chi, Monét X Change, Naomi Smalls e Violet Chachki são enviadas por Rupaul para uma missão de resgate da humanidade. A actuação abre com a apresentação de cada uma das estrelas da noite. Gritos e aplausos de eriçar os pêlos dos braços a cada entrada em palco.

A apresentação deveria estar a cargo de Michele Visage, uma conhecida júri do concurso de Rupaul, mas logo de início Asia O’Hara esclarece que a ausência de Michele estava relacionada com a sua “detenção na fronteira com o Canadá”, levando a sala ao riso. Acabou por ser Asia a assumir as despesas da casa e os momentos hilariantes e de interacção com o público sucederam-se. Um deles foi a simulação de uma prova de lipsync com pessoas escolhidas na sala do Tivoli, que tiveram dois minutos para se vestirem e maquilharem e estarem preparadas para “salvarem a sua vida da eliminação”, que é também uma das frases conhecidas do concurso.

Kim Chi. Foto cortesia organização do evento.

Asia O’Hara marcou ainda a noite com a homenagem à mãe da drag portuguesa Stefani Duvet. O’Hara referiu que “todas as mães deveriam ser como a Carla, que apoia o filho em tudo”. Um momento a fazer recordar, aliás, as finais de Rupaul’s Drag Race, em que muitos familiares são chamados a dar o seu testemunho. O Tivoli agradeceu de pé num aplauso emotivo.

No final do show as drags salvam a galáxia que estava em perigo. As suas naves espaciais chegam ao sol. Nessa viagem, destaque para Aquaria, vencedora da temporada 10, que levou o Tivoli ao rubro com a sua actuação e movimentos de cortar a respiração. No final de um evento que vai ficar marcado na memória, Lola Herself resume à VICE o que se passou na noite de 2 de Abril em Lisboa: “As rainhas do Rupaul trouxeram-nos imensa experiência, porque são anos de drag, muita bagagem. Estes espectáculos dão-nos confiança e mais força para continuar”. E o show vai mesmo continuar.

