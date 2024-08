Os Bed Legs metem-nos a todos na linha com a canção mais quente da temporada

Há três anos, os Bed Legs editavam o seu primeiro álbum, Black Bottle, e nós escrevíamos aqui que o disco “estava carregadinho de rock n’ roll festivo, envolto naquele blues musculado de sábado à noite, álcool entornado dos copos, chão peganhento e drogas em casas de banho pouco recomendáveis”.

No ano passado, a banda bracarense – que a 14 de Agosto toca no Vodafone Paredes de Coura e até lá tem mais alguns concertos agendados – meteu cá fora o segundo tomo, homónimo, e as coisas mudaram… Bem, mais ou menos. Foi mais um limar de arestas, um mergulho mais profundo numa espécie de Rythm and Blues que transforma o músculo do rock em algo mais quente. Mais envolvente.

“Back on Track”, segundo single de Bed Legs (cujo vídeo, realizado por Tiago da Cunha e Pedro Gonçalves, podes ver acima) é um exemplo claro desta nova fase sonora do grupo de Fernando Fernandes (voz), Tiago Calçada (guitarra), Hélder Azevedo (baixo), David Costa (Bateria) e Leandro Araújo (teclas). Um registo majestoso, com riffs de guitarra a entregarem as doses certas e equilibradas de sujidade stoner, teclados que vagueiam entre o atmosférico e o psicadélico e uma secção rítmica tão potente que não abanar a anca não é opção.

Tudo o que os Bed Legs são em 2019 está condensado nestes cinco minutos. Ir lá atrás para olhar para a frente, com os olhos (e as ancas) focados no agora. No momento. Na vida à procura de sentido numa canção rock n’ roll.

