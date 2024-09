Ouça o Remix que o DJ Zinc Fez de “Ocean Drive” do Duke Dumont

A faixa do Duke Dumont, “Ocean Drive” abre o álbum Blasé Boys Club, vol.1, o primeiro de uma série de LPs que Dumont vai lançar enquanto está em turnê pelos Estados Unidos.



O single é um um electro-pop com vocais sensuais na vibe forte dos anos 80. Caso típico das suas outras faixas do indicado ao Grammy “I Got U” e “I Need U” — as duas, aliás, continuam soando como transmissões simultâneas de um post-club em qualquer lugar do mundo.

Dito isso, o veterano da dance britânica DJ Zinc na atividade desde 1991, enveredou pelos estilos jungle e house. Foi aí que o mestre fez sua versão de “Ocean Drive” com uma acelerada no ritmo da original, numa releitura feita especialmente para as pistas, com uma linha de baixo mais encorpada e vocais cortados. Ouça no link acima.

