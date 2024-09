Festa no Santuário do Narcossanto Mexicano Jesús Malverde

Todo ano, à meia-noite do dia 2 de maio, devotos de Jesús Malverde começam a chegar a uma capela na cidade de Culiacán, México, para celebrar sua vida e pagar promessas feitas a ele.

Malverde é uma figura obscura, mas a maioria acredita que ele foi uma pessoa real que viveu no Estado de Sinaloa na virada do século 20. Ele era um personagem estilo Robin Hood: roubava dos ricos para dar aos pobres até ser capturado pelas autoridades e enforcado em 3 de maio de 1909. Seu corpo foi deixado para apodrecer ao ar livre.

Nos anos seguintes à sua morte, seu espírito ganhou a reputação de garantir favores, especialmente a criminosos; agora, ele é mencionado comumente como um “narcossanto”, mas, assim como outras figuras similares, ele não é reconhecido pela Igreja Católica. Sua imagem, reproduzida em altares e nas artes, é a de um homem de queixo quadrado com sobrancelhas grossas, bigode e uma expressão ligeiramente triste. Sua capela em Culiacán foi construída em 1969 a apenas um quarteirão do prédio do governo estadual, e é ali que sua festa anual acontece.

A comemoração do dia 3 de maio começa por volta das 9 da manhã. Seus devotos entram na capela e se ajoelham no altar, lavando as mãos e o rosto de Malverde com água benta. Várias bandas se revezam tocando música típica do norte do país. Pessoas tomam cerveja gelada para combater o calor forte.

Por volta do meio-dia, o busto é tirado da capela, colocado em cima do capô de uma caminhonete Ford pintada em honra do santo e levado pelas ruas numa procissão liderada pelo guardião da capela e pelos devotos que trouxeram as maiores oferendas. Enquanto o caminhão percorria as ruas ao redor da capela, o busto era molhado com água, recebia cigarros e carícias dos seguidores e – numa ocorrência nova neste ano – era banhado em uísque de qualidade doado por um devoto.

Quando o busto volta à capela, a festa continua. O dinheiro coletado durante o ano é usado para comprar comida e refrigerante para todos os participantes; mais tarde, uma rifa é sorteada em prol das pessoas dos bairros marginalizados de Culiacán, incluindo sacolas de alimentos e brinquedos para as crianças.

Tradução: Marina Schnoor

Produtos do santo são vendidos do lado de fora da capela, incluindo bustos de vários tamanhos, cigarros, bonés, joias, sabonetes e chaveiros.

No dia da festa, músicos são contratados para tocarem fora da capela enquanto as pessoas passam pelo altar. Os músicos da foto são índios huichóis do Estado de San Luis Potosí.

A caminhonete usada na procissão, uma oferenda de um devoto.

Quando os devotos pedem favores ou agradecem Malverde, eles espirram água benta no busto e acariciam seu rosto.

Um devoto usa um medalhão de ouro de Malverde e uma tatuagem em homenagem ao santo.

Duas devotas usando bonés de Malverde.

A procissão percorrendo as ruas em torno da capela.

Uma tatuagem de Malverde.

Devotos compartilham uísque enquanto celebram o santo.