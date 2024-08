Por que você não consegue dormir quando quer

A vida seria bem mais fácil se a gente pudesse ligar e desligar o modo sono do corpo humano do mesmo jeito que fazemos com o celular. Para muitas pessoas, há um relacionamento inverso com o que elas querem e o que conseguem quando vão pra cama – seja algumas horas extras pra dormir no domingo ou poder pular da cama cheio de energia e pronto pra mais um dia de trampo. Aparentemente, isso também é verdade até para os maiores atletas do mundo, como evidenciado por um tuíte da Serena Williams postado no finalzinho do mês passado:

How please tell me HOW is it possible for me to not be able to open my eyes before 9am on training days? However, on days off like today I am miraculously WIDE AWAKE at 6am????Please I need some serious answers. — Serena Williams (@serenawilliams) November 29, 2018

“Alguém pode me dizer COMO é possível eu não conseguir abrir os olhos antes das 9 da manhã nos dias de treino? Mas, em dias de folga como hoje eu milagrosamente estar TOTALMENTE ACORDADA às 6 da matina???? Por favor, preciso de respostas sérias.”

Claro, o Twitter tinha muita coisa para dizer sobre isso, mas nós fizemos a pergunta para uma autoridade com um pouco mais de crédito. Sendo uma estrela do tênis ou não, um culpado mais provável, diz W. Chris Winter, neurologista, especialista do sono e autor de The Sleep Solution, é sua rotina nos dias de trabalho: Serena Williams, por exemplo, mencionou não conseguir abrir os olhos antes das 9h nos dias de treino.

Winter aponta que muita gente, graças a horários de trabalho draconianos que não estão em sintonia com nossos corpos, tem que acordar mais cedo do que acordaria naturalmente. Isso pode contribuir para a “névoa cerebral” que torna tão difícil sair da cama. Nos sentimos desatentos, grogues e mal-humorados porque nosso sono foi interrompido de um jeito rude pacas. Tudo isso tem a ver com nosso ritmo circadiano natural – algumas pessoas (conhecidas como “pessoas que gostam de acordar cedo”) tendem a dormir e acordar com as galinhas, enquanto outras pessoas preferem ficar acordadas até tarde e dormir até mais tarde. Essas diferenças são em grande parte determinadas geneticamente e podem ser muito difíceis de mudar. Algumas pesquisas até mostram que o pessoal mais coruja tem uma mutação genética que diminui seu ritmo circadiano, significando que eles estão sempre tentando alcançar o resto do mundo.



Lutar com seus ritmos circadianos pode te deixar grogue e desinteressado em sair da cama. Mas seu corpo também pode se tornar condicionado a uma rotina matinal. Winter aponta que a maioria das pessoas está acostumada a acordar, ver a luz, comer, ter interações sociais e assim por diante. Essa é uma rotina, e o corpo se adapta a ela. No caso de Williams, ela provavelmente também malha, o que aumenta a temperatura corporal dela e reforça esse condicionamento físico. Essa rotina psicológica é difícil de quebrar mesmo nos dias de folga, por isso dormir até tarde em dias sem treino é tão difícil. Isso também se liga ao motivo para você se sentir cansado mesmo depois de dormir bastante.

Winter apontou outro fator: “Geralmente existe uma sutil pressão psicológica de que quando a pessoa pode dormir, ela deve”. Mas ficar tentando dormir quando você não está com vontade na verdade dificulta pegar no sono. “Diferente dos esportes”, diz Winter, “’tentar de novo’ é o beijo da morte do sono. Com atletas, trabalhamos na reestruturação da visão de estar acordado na cama como um fracasso para uma oportunidade de meditação e relaxamento. Ficar acordado na cama não é igual a fracasso”, pontua.

Resumindo, ficamos cansados quando temos que acordar cedo para trabalhar ou treinar porque é mais cedo do que nossos corpos gostariam. Mas como acordamos cedo mesmo assim na maioria dos dias, nossos corpos estão numa rotina e não podem se ajustar rapidamente aos dias diferentes quando tentamos dormir até mais tarde.

Apreciar o tempo livre na cama sem sentir uma pressão para dormir pode ajudar, acrescenta Winter. Meditação consciente pode melhorar o relaxamento também – Winter recomenda um aparelho de meditação Muse, que tem um treinador útil. Ele usa o produto junto com outros bons hábitos de sono para colocar atletas na mentalidade correta. “Assim como você pode treinar alguém para melhorar seu saque”, ele diz, “você pode treinar um atleta para melhorar seu sono”.

Claro, atletas não são as únicas pessoas que têm problemas pra dormir. Muita gente tem hábitos de sono ruins mas que podem ser melhorados. E ultimamente “higiene de sono” é um assunto que está bombando, enquanto mais pessoas percebem a importância de uma boa noite de sono. No final das contas, todos nós poderíamos estar dormindo melhor – até uma das melhores tenistas de todos os tempos.

