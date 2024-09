Quanto você pode beber antes de começar a causar danos sérios?

Pela primeira vez em dez anos, as autoridades nacionais de saúde da Austrália alteraram o que consideram uma quantidade “segura” de consumo de álcool – e é menor de que se pensava antes.

Pesquisadores do Conselho de Saúde e Pesquisa Médica Nacional (NHMRC) – um corpo que fornece conselhos para o governo e a comunidade australiana como um todo sobre questões de saúde – divulgou suas descobertas esta semana depois de três anos de pesquisa sobre os danos e/ou benefícios do álcool, além de sua ligação com doenças. Eles concluíram que para reduzir danos e riscos em potencial para a saúde, as pessoas devem beber “não mais que 10 drinques padrões por semana”, ou equivalente a 1,4 drinques por dia.

É uma diminuição das diretrizes de saúde anteriores, que sugeriam que as pessoas podiam tomar cerca de 14 drinques por semana, ou “não mais que dois drinques padrão” por dia. A professora do NHMRC Anne Kelso também esclareceu que o conselho de tomar “não mais que quatro drinques em qualquer ocasião” ainda vale, segundo a ABC.

“Não estamos dizendo que [a quantidade sugerida agora] é um nível seguro”, ela disse. “Quanto menos você escolhe beber, menor é seu risco de causar danos relacionados ao álcool.”

Pesquisas também indicaram que é seguro evitar beber esses dez drinques padrão de uma vez, e dividi-los o máximo possível. Eles descobriram que o risco cumulativo da dose semanal recomendada é mais que o dobro se consumida num dia em vez de em três, e é consideravelmente reduzido quando dividido por toda a semana.

A professora Kate Conigrave, presidente do comitê de pesquisa de álcool do NHMRC e professora de medicina de vício do Royal Prince Alfred Hospital em Sydney, apontou que as novas diretrizes são um bom jeito de mitigar risco de saúde de longo prazo – citando evidências que emergiram nos últimos anos sobre as ligações em potencial de consumo de álcool e câncer.

“Temos cerca de 4 mil mortes relacionadas a álcool por ano, e mais de 70 mil internações por ano”, ela disse. “Muita informação surgiu nos últimos dez anos, particularmente sobre os riscos de câncer começando mesmo com nível razoáveis de consumo de álcool.”

As autoridades também revisaram conselhos legais sobre consumo de álcool para adolescentes, apontando que “crianças e jovens com menos de 18 anos não devem beber” – um endurecimento do conselho anterior que sugeria que a opção mais segura para adolescentes de 15 a 17 anos era “atrasar a iniciação no consumo de álcool o máximo possível”.

“Observando as evidências disponíveis, e as melhores evidências que pudemos encontrar, o mais seguro é não beber”, disse Conigrave. “Porque o cérebro está se desenvolvendo até os 25 anos, então achamos que é importante que as pessoas saibam que o cérebro é precioso, e você não vai querer arriscá-lo.”

