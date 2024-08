Quentin Tarantino fez uma playlist com as melhores bandas sonoras dos seus filmes

Este artigo foi publicado originalmente na VICE US.

Há muitas razões pelas quais as pessoas têm tanta consideração pela filmografia de Quentin Tarantino. Alguns espectadores vão ao cinema pelos personagens tagarelas e coloridos. Alguns vão pela violência gratuita, mas elegante. Outros vão para localizar as referências over-the-top aos clássicos do cinema. Alguns podem até vir pelo fetiche por pés. Mas entre os aspectos mais queridos e consistentes dos seus filmes, está um gosto impecável na música. Seja pela selecção de discos antigos empoeirados ou, mais recentemente, as composições originais orquestradas, Tarantino provou ser um mestre de usar a música para criar um clima, ecoando e ampliando as energias ecléticas dos seus personagens através de faixas de funk, jazz, soul e folk dos confins da história.



Videos by VICE

Esta semana, Tarantino pegou na playlist “Film & TV Favorites” do Spotify e reuniu quase quatro horas das suas canções preferidas que apareceram nos seus filmes. Há algumas escolhas óbvias – como a versão de Nancy Sinatra de “Bang Bang”, que ficou famosa em Kill Bill Vol. 1 – mas há mais de 60 músicas na playlist, por isso ele teve espaço para ir mais longe. Mesmo que não estejas familiarizado com o contexto fílmico das faixas, é uma playlist que vale a pena.



Em conjunto com a sua supervisora de música, Mary Ramos, Tarantino criou alguns dos momentos musicais mais memoráveis do cinema das últimas décadas, que incluíram tanto músicas de rock que acompanham números de dança inesperados quanto sucessos de grunge enquanto um personagem fuma de um bong feito a partir de um frasco de mel em forma de urso. Por isso, faz sentido que agora que Tarantino está a lançar o seu novo filme Once Upon a Time… in Hollywood – cuja história tem as suas próprias conexões musicais – ele tenha olhado mais para este lado do seu trabalho.



Além da lista de reprodução, a banda sonora de Once Upon a Time… in Hollywood também pode ser ouvida na íntegra no Spotify, juntamente com um podcast no qual Tarantino explica, em profundidade, as escolhas musicais que fez no filme, faixa por faixa. Se ainda não viste o filme, podes ouvir a playlist acima para te lembrares das aventuras musicais que te esperam.



Segue a VICE Portugal no Facebook , no Twitter e no Instagram .

Vê mais vídeos , documentários e reportagens em VICE VÍDEO.