Rica Pancita analisa os lançamentos da sexta #120

Última coluna do mês de maio, agora vem aí o frio fudido, o tempo secão (em certas cidades aí, felizmente não é muito o meu caso) e festas juninas variadas.



E pelo menos tamo terminando bem, acabou que teve muita coisa que nem consegui ouvir, seja por falta de tempo, seja porque a minha criatividade & poder argumentativo foram dar um role e só voltam amanhã. Ficar ouvindo música sem parar por horas num é fácil não, uma hora dá uma travada na cabeça. Aí fiquei sem ouvir os discos da Vanessa da Mata, ionnalee e Skepta. Os outros que teve eu não ia ouvir mesmo, tanto faz. E devo citar que o Superchunk lançou uma versão acústica do Foolish, que é pra quem ainda se emociona com as coisas.

E é isso de introdução que eu tenho pra hoje.

Agora vamo.

—-TOPZERAS DA SEMANA—-

Kirk Franklin – Long Live Love

Putaqueopariu. Talvez eu esteja um tanto alcoolizado e falando palavrão para um disco gospel feito para honra e glória do senhor mas PUTAQUEOPARIU BATEU. Que disco. Que obra. Gospel contemporâneo no teto do auge. Talvez seja possível ter algo que supere isso, mas minha ridícula imaginação não consegue chegar lá. Sendo a música gospel a BASE de toda música pop, e É, esse disco, creio eu, faz-se necessário ouvir e sentir o porradão divino. Juro que estava ouvindo esperando o momento de queda, mas ele não veio. É inteiro foda. Inteiro inteiro inteiro inteiro. Glória a Deus.

Kate Tempest – “Holy Elixir”

Eu tenho a total certeza absoluta que quando vier o disco completo eu vou curtir na totalidade. A música solta assim, numa primeira audição, fica meio deslocada. Meio que pede continuação. Enfim, porém, se você manja zero da “poesia cantada” da Kate Tempest, eu recomendo muito MUITO. Pode ser nessa faixa mesmo. A produção da base está bem boa. Grandes expectativas para o disco. Vai pras top.

Rosalía – “Aute Cuture”

Popzão de qualidade. Produção muito da boa, vocais top, batida gravona, tudo certo. Joia.

—-AS OUTRAS BOAS QUE TEVE NA SEMANA—-

The Voidz – “The Eternal Tao”

Veja bem, veja bem, VEJA BEM. Veja bem. Tem #algo #de DFA Records, mas com produção muito limpinha pra entrar no cast. O auto-tune tá exageradão mas ainda assim eu gosto muito do vocal do Julian, então deixo passar. Não me interessou muito, mas não é nenhuma porcaria também. Deixo nas boazinhas.

Sufjan Stevens – “Love Yourself” e “With My Whole Heart”

Bom, já tá mais que comprovado o talento do menino em compor músicas muito da bonitinhas. Então são mais duas músicas muito da bonitinhas as melodias e os vocais. Nenhuma de fato me prendeu totalmente a atenção, não acho que vão ter lá grandes destaques dentro do #cancioneiro do Sufjan, mas são boas de tar ouvindo sim.

Alice Caymmi – Electra

Meti o play esperando um novo Alice, disco do ano passado, pra lá de descolex, #flertando #com #o #eletrônico. Mas aí num foi. É piano e voz na sua totalidade. E é voz muito bonita mesmo MESMO. Aí me ganhou mesmo no fado “Medo”, pois fado. Disco bem bom de tar ouvindo.

Miley Cyrus – She Is Coming

Ep que vai desde o EDM mais rasteirão senso comum que tem ao rap-pop-car-bass bem maneiro de “Cattitude”. De ouvir foi meio ok, meio bobildo, mas tem seus momentos de boa produção e tudo mais. Num é ruim não. Soa meio falso mas, sinceramente, a nível de pop eu tô nem aí com a honestidade da coisa. Pode criar personagem que tá tudo bem. EP bonzinho no geral, com “Cattitude”, de fato, como um diferencial.

Hot Chip – “Melody of Love”

Apesar de ser uma boa música (é uma boa música, aliás), a capa mesmo já mostra uma puta preguiça. Puta capa de paintbrush dos carai. Aí a música, MESMO SENDO BOA, frente ao que a banda já fez no passado soa meio como uma “vamo fazer aí qualquer coisa só pra não ficar paradão”. Fica o desejo de vir coisa melhor aí, já que mesmo a música sendo etc etc…

Brvnks – Morri de Raiva

Rockzinho indiezinho mei que guitar noventinha. E é isso, na sua totalidade. Vocês que são jovens muito do inteirados devem saber disso melhor que eu, pois sinceramente é a primeira vez que ouço as músicas da artista em questão. Bonitinho, bem feitinho, produção meio suja de propósito pra dar o #clima. É bom, sim.

Metronomy – “Lately”

Tá um som maneirinho aí o eletro-pop deles, até. Timbres de teclado muito bonitinhos, e uma melodia bem interessante. Não é muito a minha, mas está boa.

Bruce Springsteen – “Tucson Train”

Tá aí o country-folk de playlist de pegar estrada. Meio basicona, sem nada de maiores destaques, mas tudo bem também. Boazinha.

Tchê Garotos – “Vou Voltar pro Interior”

Sonzeira boa demais. Tradiça, sanfona #moendo, vanerão bonito de tudo. Gosto bem, recomendo.

Albert Hammond, Jr. – “More to Life”

Bom rockinho pra ouvir. Melodia bonitinha, #pra #cima, e no meião tem um micro solo piano&guitarra que eu achei bem do maneirinho. Legal de tar ouvindo.

—-AS MEIA BOCA DA SEMANA—-

Sleater-Kinney – “Hurry On Home”

Achei bem bobilda. Nem sei bem qual que era a minha expectativa pra essa música, mas não era isso aí que saiu não. Tá um rockinho 90’s sem grandes graça, mas com uns efeitinho de voz pra num falar que não fizeram nada. Num empolgou não, achei bem mais ou menos.

Mark Ronson & Camila Cabello – “Find U Again”

Fazem o maior ESCARCÉU que tem os dois aí e tem o Kevin Parker também, aí vai ouvir é um som que um jovem aí consegue fazer no quarto. Nada de grandes coisas, não é ruim, mas também se tocar em algum lugar aí você nem vai prestar atenção. Okzinha bem okzinha.

Dead Fish – Ponto Cego

HC aí muito pra jovem, porém feito por pessoas talvez mais velhas que eu (a ser verificado). Aí sei lá, pra mim tudo soou meio bobildo, não empolgou não. Pra jovem deve rolar melhor.

Cardi B – “Press”

Nhé. A batida é boa e tudo, mas enfim… Trap né, quem me acompanha aqui a mais tempo tá ligado já. É isso.

!!! – “UR Paranoid” e “Off The Grid”

A primeira faixa é um discopunk muito chato. A segunda faixa é um discopunk que tanto faz a existência também… mas pelo menos não é chato.