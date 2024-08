Rica Pancita analisa os lançamentos da sexta #136

Fala turma.

Bem vindEs à primeira coluna de outubro, que também vem a ser a coluna de aniversário de três anos de coluna. Então primeiramente parabéns pra mim. Nada disso seria possível se não fosse eu.

Basicamente era só isso que eu tinha pra dizer. Dado os parabéns vamo pros lançamentos. Vamo vamo vamo.

Vamo.

—-AS MELHORES QUE TEVE NA SEMANA—-

Danny Brown – uknowwhatimsayin¿

Gostei. Não sei se esperava MAIS, talvez esperava mais mesmo, mas o que veio tá bom. Melodias de ficar batendo o pézinho e balançando a cabeça, e faixas curtas o suficiente pra não ter risco de enjoar. As mais jazzinho foram as minhas preferidas. Num teve nenhuma grande empolgação ouvindo, mas enfim, é boa e tals. Joia.

Wilco – Ode to Joy

Essa semana tinha aparecido no meu twitter algum site gringo falando que é o melhor disco do Wilco. Então primeiramente vamo segurar essa empolgação aí. É bom, é o já característico gênero musical folk-do-Tweedy, melodias muito da bonitinhas, e obviamente curti mais as mais empolgadonas pra frentão (“Hold Me Anyway”, “Everyone Hides”, essas onda). Dito isso, tá tudo dito já.

Angel Olsen – All Mirrors

Só não bato o martelo em ser baita disco porque sexta-feira eu num tô na onda das lentinha, quero batidão, dedinho pro alto, DJ metendo o phaser pra preparar a subida, essas farofagem. Então pro momento faltou a empolgação que eu necessito para o último gás antes do fim de semana (dale dale dale Ô). Porém músicas muito boas, indo do indie-folk-lembrou-a-Lana pro indie-eletrônico-lembrou-a-Lana. E aí cês realmente me desculpa, mas o disco da Lana Del Rey ainda tá muito recente na cabeça e não consegui fazer a dissociação. Lembrou demais em vários momentos. O que tá longe de ser um problema, mas rolou mesmo. Eu acho que tem potencial pra crescer no meu gosto ao longo do tempo, principalmente a segunda metade, que é onde eu acho que tá as melhores. Fica nas top mais como voto de confiança.

—-AS OUTRAS BOAS QUE TEVE NA SEMANA—-

Kero Kero Bonito – Civilisation I

É o Kero Kero Bonito “das antiga”. Pop eletrônico com um negocinho lá de anos 80 e 90 no meio. Gosto, mas depois que apresentaram o Kero Kero Bonito guitar no ano passado, agora eu prefiro mais quando é banda. Mas, de todo modo, tá aí um EP de 3 faixas bem bonitinhas. Boa.

Terror Jr – “9 2 5”

Popzinho meio que chillwave-arrumadinho que no fim das contas gostei bem de ouvir. Tem nada de novidade, é só batida e timbre que já ouço faz anos, mas enfim apesar disso tá tudo maneiro.

—-R U I M—-

Camila Cabello – “Cry for Me”

Popzinho latino que tanto faz como tanto fez. Podia muito bem tar naqueles discos pop do Santana, que é praticamente a mesma coisa com umas batida mais atual só. Bem mais ou menos essa.

The Black Eyed Peas & Anitta – “eXplosion”

CHATA PRA CARAAAAAAAAAAAIIIIIIIOOOOOOOOOOOO. Ow, pelo amor. Durou quanto tempo o “nóis voltou a ser rap” do BEP? 4 meses? Pop latino fraco, sem criatividade, DESANIMADO, como que faz um pop dançante com todos os vocais desanimados? Mas é tipo TODOS. Até o coral de “oooooooo” parece que não tava afim de estar no estúdio no dia. Ow, esse aí foi revoltante de ouvir.

Larissa Manoela – Além do Tempo

Obviamente a intenção era ser um disco pop infanto-juvenil, porém o som mesmo tá mais pra um disco gospel, mas com letras de amorzinho muito bobilda, mas um bobildo aceitável. Mas tá total som de disco gospel pra jovem. Várias com base violão-piano e batida eletrônica, uma ou outra EDM que não rolou, outra mais pro sertanejo, enfim no geral bem fraquinha, mas sigo na torcida pra rolar em algum momento.

Nick Cave & The Bad Seeds – Ghosteen

Foi desesperador de ouvir. Talvez fosse a intenção do Nick Cave. Se foi, então deu certo, porque desde a primeira faixa eu já tava “meu Deus do céu acaba logo isso aí”, e foi assim até a faixa 8 (de 11 faixas). Mas pra falar a verdade mesmo nunca foi minha onda o Nick não. Aí é mais pros goticão aí que tão na sintonia. Pra mim foi só várias lentaça muito mala.

