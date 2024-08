Rica Pancita analisa os lançamentos da sexta #143

Fala ae.

Acabou, gente. Acabou. Se você conseguiu chegar até aqui, parabéns. Chegou até o final de 2019. Agora é organizar pra entrar em 2020, que é um ano que é fácil de fazer óculos, já que são dois zeros.

Aqui já enfraqueceu total. Quase nada de discos, alguns singles, muita reedição e muito disco ao vivo. Essa semana saiu um ao vivão do Flaming Lips (The Soft Bulletin: Live at Red Rocks), uma edição do All Is Dream, do Mercury Rev, e mais duas reedições do Stereolab. Então tem o que ouvir pra essas semanas aí. Só num é de inéditas.

Aí de inédita mesmo tem essas daqui embaixo. Vamo junto.

—-A MELHOR QUE TEVE DA SEMANA—-

https://www.youtube.com/watch?v=O5WpcvWxw0I

Deerhunter – “Timebends”

Bom, eles lançaram uma versão “edit” de 2:48… e a faixa na íntegra dura 12:38. Daí acho que já dá pra tirar uma noção. Mas é rockera boa. Lentinha, mas boa. Timbrão de guitarra que marca legal E ainda bem que tem essa versão reduzida, porque também ninguém é obrigado. O improvisão é bom também, mas tem umas horas que ficam muito na mesma coisa, como se ficasse um olhando pro outro esperando quem que ia tomar uma atitude ali. Mas enfim é rock aí. Viva o rock.

—-AS OUTRAS BOAS QUE TEVE NA SEMANA—-

Ludmilla – “Verdinha”

Funk pop bem maneirinho de ouvir com letra bobilda que pega fácil. Após consulta popular pude notar que a cotação informada na letra é inverossímil, aí sou meio contra. Dá pra ter uma maior preocupação com a realidade nesses tipos de letras, mas aí é questão minha. No geral é som bom.

Zé Neto & Cristiano – “Bebi Minha Bicicleta (Coração Falido)”

Sertanejão de qualidade sobre uma pessoa que culpa o fim do relacionamento pelo fato de estar desempregado e com menor poder de compra, mostrando total desconhecimento quanto ao projeto político em andamento. Gostei do som & da temática. Vai pra playlist “hoje cobraram os juros do cheque especial”.

Marcos & Belutti – “@Isa”

Outro sertanejão que não só o som é bom, como consegue contar uma história interessante em menos de 30 segundos, coisa que o Scorsese demonstra ainda ter certa dificuldade. Refrão cola que é uma beleza. É boa.

Lô Borges – “Dínamo”

Música com melodia meio manjadinha a nível de Lô Borges, mas ainda assim muito bom. Rola um dueto com o Samuel Rosa que ok, encaixou legal, mas espero que o próximo disco não seja cheio de duetos como foi esse último, Horizonte Vertical. Mas tá som bom aqui.

Bombay Bicycle Club – “Everything Else Has Gone Wrong”

Indiezinho desses de pistinha que tá legal até. Eu ouço esses indiezinho hoje em dia acho tudo meio bobo, mas há um potencial aí pra som de festinha de indiezinho bobo. Bom também.

—-A MAIS FRAQUINHA QUE TEVE NA SEMANA MAS OK TAMBÉM—-

Smoke Dza & Curren$y – Prestige Worldwide

O disco foi ok de ouvir, rolou tranquilo, mas é umas batida muito comunzinha pra essas altura do campeonato. Num bateu nada, mas como também num saiu muita coisa hoje isso aí tá valendo também.

