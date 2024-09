O ‘SAS’ EP do Smutlee e do Serocee Dá ao Dancehall uma Levada Grime

Ao longo dos meus anos de formação entre Manchester e Londres, sempre vi o dancehall como a substância que dava liga a cena musical inglesa. De Leeds a Londres, vi o gênero misturado nos mais variados sets e adorado por todos os tipos de galera. Então, em meados dos anos 2000, na carona do que ficou quente em Londres, tudo foi puxado para o Grime no Norte.

Smutlee e Serocee (ou SAS) é a dupla renomada por mandar bem em ambos os gêneros. Smutlee tem destruído pistas por anos com sua mistura de estilos e tempos, incluindo versões dancehall de faixais instrumentais de grime feitas exclusivamente para seus sets. Embora Smutlee tenha visto altos artistas de dancehall saltar para o grime instrumental nesse tempo, ele percebeu um vazio no mercado onde deveria estar um EP dedicado à fusão dos gêneros. Aí foi simples: eles aproveitaram essa brecha e reeditaram alguns clássicos grime. Para dar voz a eles, só havia um cara a altura. Serocee. “Nos conhecemos por anos, então quando Smutlee decidiu que precisava colocar vocais, simplesmente fez sentido. Sempre falamos que deveríamos colaborar em algum momento (ainda mais quando Vybz Kartel & Aidonie não respondiam os emails do Smutlee), então ele me enviou uns arquivos e em uma semana eu coloquei os vocais em cinco dessas faixas.”



Essa é a história do debut autointitulado do SAS — com quatro faixas de alguns dos sons mais reconhecidos do gênero com Serocee nos vocais, incluindo “When I’m Ere”, do Roll Deep e, claro, “I Luv U”. Trata-se de uma colisão musical que acerta em tudo, e ainda tem o apoio de gigantes do rádio como como Toddla T, Heatwave, Seani B, Ras Kwame e Annie Nightingale. É o que você precisa ter nas suas caixas para tacar fogo na pista em longas noites de verão.



Dá um saque nesse belo disco abaixo, que vocÊ ouve com exclusividade aqui no THUMP.

ISe você quiser fazer o download do EP, basta ir no Bandcamp do duo.

