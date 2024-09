Scottie B Fez uma Mix para Você Mergulhar de Cabeça no Baltimore Club

Quando estive em Baltimore no último mês de junho, perguntei a uma pá de gente sobre qual era o estado atual do Baltimore Club, gênero que mistura hip-hop, house e música de pista em umas faixas cruas gravadas em 130 BPM. As respostas foram muitas, ainda que houvesse o consenso de que todo mundo ali tem orgulho do gênero. Alguns me disseram que o auge do Baltimore Club passou e a cena hoje praticamente não existe. Outros insistiram que eu tinha que ouvir o gênero dentro de um clube, feito por novos talentos do Baltimore Club que continuam mantendo vivo o espírito do som mesmo que seguindo por caminhos mais híbridos.



Basta ouvir cinco minutos dessa mix feita pelo pioneiro do Baltimore club Scottie B para começar a balançar e pensar que, sim, o Baltimore club ainda está aí. Nos tímidos 35 minutos de som no player acima, o DJ veterano e co-fundador da Unruly Records entrega uma lição sobre a vitalidade do gênero — com um pacote de sons que une na mesma tracklist nomes como Rod Lee indo além com Thunderbird Juicebox e Matic 808, assim como o artista da Night Slug, L-Vis, que representa o Baltimore Club há algum tempo.



“Sinto que alguns dos DJ/produtores mais progressivos da atualidade tem se dedicado ao lado mais cru e roots da dance music,”, diz Scottie B. “Isso é Baltimore, não importa o gênero. É isso que nos faz dançar.”



Recado dado, sente o clima da pista comandada por Scottie. Boa audição.

Foto da festa Space is the Place em Baltimore, durante a Artscape 2014 (Foto por Space is the Place)

Tracklist:



1. Double Duchess – Good Girl Freak Out (Normaling Remix)

2. Rod Lee – Enjoy Yourself

3. Deekline ft. DJ Assault – Clap Yo Handz (Tony Quattro Remix)

4. Normaling ft. Rye Rye & TT the Artist – Low Drop (Tony Quattro Remix)

5. Dai Burger – Fuzzy Gang (Produced by Mighty Mark)

6. DJ Booman – James’ Revenge

7. Astrolith ft. Cakes Da Killa – Give It To Me (Normaling & TT the Artist Remix)

8. DJ Pierre – That’s This Shit Right Here

9. Kw Griff ft Porkchop – Bring In The Katz (Lvis 1990 Remix)

10. Vjuan Allure – Polka Dot Afro Pussy

11. Matic808 – I Want U

12. Normaling – Full Metal

13. L-Vis 1990 – VHS Crash

14. Matic808 – Cerveja (Remix)

15. Thunderbird Juicebox – Glen Burnie Redux

16. Rell Rock, Punk Trouble – Boyz N Blue (Tony Quattro Remix)

17. Matic808 – Am I Wrong