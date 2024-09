Seth Troxler Numa Cruzada para Derrubar o EDM

Enquanto o debate sobre os limites entre o mainstream e o suposto underground continua, o cutucador oficial da dance music entrou na briga. Ao invés de lamentar sobre o estado da cena, o homem natural de Michigan resolveu tomar as rédeas da coisa.

Seth Troxler: “Fora a falta de autenticidade no EDM e Aoki (de novo)”

Dia oito de agosto, Troxler vai trazer alguns amigos para o Tobacco Dock, uma casa localizada no leste de Londres, para o “Acid Future” – um dia de celebração para todas as coisas ácidas. Troxler acredita que a relativa falta de uma cultura EDM no Reino Unido é resultado direto do jeito que a balada lá rolou no final dos anos 80. Aqui vai uma olhada exclusiva no teaser para o evento.

A explosão do acid house na Inglaterra foi um período em que as pessoas dançavam em ambientes escuros sob o efeito de drogas que tinham o poder de mudar de fato a cultura britânica – e genuinamente ajudar a trazer de volta a mudança social. Foi uma tentativa de criar um tipo de unidade que o regime Thatcher tinha sistematicamente tornado obsoleto. Era sobre comunhão, união, e por fim, esperança. Esperança para transcender através da dança, esperança de que o trabalho (ou desemprego) não fosse tudo que a vida tinha a oferecer.

Foi uma explossão curta. As raves de grandes proporções da geração acid vieram e foram embora, enterradas a sete palmos pelo Ato Criminal de Ordem e Justiça Pública de 1994, levando à extraordinariamente cara era do DJ superstar de Ibiza. Dance music se tornou o patrimônio daqueles com lastro financeiro o bastante para um leve fim de semana nas ilha da ostentação, ou para tomar drinks no Ministry. A ideia do poder do povo movido a tomar comprimidos e suar em galpões nos bairros de Padstow, Preston e Portsmouth tinha acabado.

O gênero, porém, nunca foi embora, e sempre terão alguns DJs tocando mutações distorcidas do 303, como Virgo, Phuture e Bam Bam, mas aquele sentimento de possibilidade e potencial, em grande parte, dissipou no éter. O que nós temos no lugar disso, em pleno 2015, é uma cultura de balada sem uma cultura de verdade. É fácil desdenhar do EDM, mas como Troxler mesmo disse: “Se você curte cultura de dance music underground, as pessoas que você conhece são muito educadas e profissionais, fazendo coisas incríveis. No EDM, eu não acho que seja o mesmo mundo”. Os bolos e explosões e amplos palcos apenas amplificam a desconexão entre o que a dance music era o que é de fato hoje.

Para Troxler, esse problema do EDM é que, “nós somos parte de uma cultura dance que faz música baseada em uma ideia que é completamente autêntica, enquanto eles fazem música baseada no lucro”. Você tem a noção que o acid future é uma tentativa de retomar a centralidade da autenticidade e experiência sobre fazer uma grana de moleques de fraternidade com o boné para trás tomando cervejas de U$12 em copos de papel enquanto esperam drop depois de drop.

Sobre o evento, ele disse : “Primeiro, nós convidamos você a entrar em uma era que já passou. Um lugar onde a dance music era fresca e nova. Onde noites se transformavam em novos e claros dias de inspiração e oportunidade. Você se lembra aquela primeira vez que você foi a uma festa, não? Seus amigos o arrastando pra lá… Você, sem saber se eles não eram loucos. Enquanto você se aproxima de um galpão nada suspeito, você ouve o leve bater do baixo penetrando o silêncio da noite…”

Sobre levar de volta para os velhos tempos – e a legitimidade dessa dívida com o passado é outra história – ele está tentando nos fazer refletir sobre o presente antes de irmos para um futuro onde os flashes, o brilho e a idiotice do EDM substitui o que a dance music é, e o que ela pode fazer.

Acid Future de Seth Troxler vai acontecer em oito de agosto no Tobacco Dock. Para mais informação e ingressos veja aqui.

