O Skrillex se Juntou com os Melhores do Cinema para Fazer o Clipe de “Red Lips”

Parece que todo ano é um grande ano para Skrillex, mas 2015 parece ter sido o seu maior ano até agora. Seu single no Jack Ü com Diplo e Justin Bieber, “Where Are Ü Now”, é tão grudento quanto onipresente, tendo ganhado recentemente o prêmio de Melhor Colaboração no AMAs (American Music Awards). E não para aí, Skrillex também produziu seis faixas para o novo disco de Bieber, o Purpose, e deu passos no mundo do hip-hop, ao produzir faixas para artistas como Vic Mensa, The Game e Big Grams.

Agora, Skrillex aparece na maior produção de vídeo da sua carreira, no clipe para seu remix de “Red Lips”, da dupla de Miami, GTA. O clipe levou seis meses para ser feito e apresenta o melhor de uma equipe da indústria com créditos que nos remetem a profissionais de Avatar (efeitos especiais por James Alexander), Ex Machina (direção de fotografia por Rob Hardy) e Jogos Vorazes (figurino por Trish Sommerville). O vídeo foi dirigido por Grant Singer, conhecido por seu trabalho em vídeos como em “Can’t Feel My Face” do The Weeknd, e teve roteiro escrito pelo diretor junto com Skrillex.

“Red Lips” é uma sombria aventura de ficção científica, tão intensa quanto bizarra. Skrillex descreve em suas próprias palavras numa entrevista para a Pitchfork: “A primeira coisa que passou pela minha cabeça quando eu ouvi a canção é que ela começa meio bonita, mas ainda assim sombria”, explica. “Parece quase esquizofrênica. A forma que Sam Bruno, o vocalista, apresenta a canção, parece que ele está assustado com alguma coisa. A ideia era que, e se essa garota estivesse sentada aqui sozinha, e quando o tom muda na canção, o céu ficasse escuro e essas criaturas viessem de trás e é esse pesadelo do qual ela está fugindo? Essa garota está na sua cabeça, e é isso que ela está vendo”.

Veja o clipe acima

