O Sleep vai lançar seu primeiro álbum em uma década

A última vez em que o Sleep lançou um álbum foi Dopesmoker, um álbum de uma hora de uma faixa só, tão monolítico em sua adoção de distorção difusa, riffs baixos e adoração à maconha que a gravadora da banda se recusou a lançá-lo em sua forma completa em meados dos anos 90. A glória total do álbum foi finalmente revelada em 2003, mas até então o Sleep tinha terminado e seus membros estavam prosseguindo seu amor pelo sludge em projetos como High on Fire e Om. A banda se reuniu esporadicamente ao longo desta década, mas uma lista perdida do iTunes revelou que eles vão nos dar novas músicas dos reinos da maconha no dia 20/4 (na disposição em inglês, 4/20).

De acordo com a listagem da iTunes Store, o novo álbum surpresa da banda chama-se The Sciences e sai pela gravadora Third Man Records, do Jack White. Parece estranho de cara, mas lembre-se que White adora pedais fuzz, assim como o Sleep. Eu suponho que, se você mora na Nova Zelândia, o álbum já está disponível para você, mas o resto do mundo terá que se virar com breves prévias do que provavelmente serão músicas longas. É um tipo especial de beleza que talvez a banda de stoner metal definitiva esteja lançando seu primeiro álbum em mais de uma década (tecnicamente, mais de duas décadas) no Dia da Maconha. Confira trechos de The Sciences abaixo, bem como a arte objetivamente perfeita do álbum.

