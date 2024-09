O Steve Aoki está gravando com os caras do Blink-182 e do 5 Seconds of Summer

Steve Aoki está cheio das novidades. Primeiro, ele anunciou a première do seu documentário I’ll Sleep When I’m Dead e para reforçar o título do filme, o DJ superstar lançou uma nova faixa colaborativa e dá a entender que tem mais dessas parcerias por vir.

Assim como o site da MTV noticiou, Aoki tem trabalhado com os integrantes da banda pop punk de San Diego Blink-182, que tem recrutado uns nomes de peso como o DJ-que-atira-bolos na gravação do sétimo álbum do grupo — o primeiro desde a saída de Tom DeLonge.

Videos by VICE

Alguns dias atrás, inclusive, Aoki tuitou uma foto em que apareciam Travis Barker e Mark Hoppus do Blink-182, Calum Hood do 5 Seconds of Summer e o produtor John Feldmann:



Some serious home brew we cookin up in the kitchen — Steve Aoki (@steveaoki)March 22, 2016

Mas mesmo com esses indícios, ainda teremos que esperar pra experimentar o que o supergrupo está cozinhando — ainda assim, podemos nos perguntar se esse som seria algo como a prévia colaboração de Aoki com Travis Barker, quando o DJ gravou com o baterista do Blink no single solo de Travis, “Misfits”.

Outra das novidades de Aoki, é que o DJ também se juntou ao sócio produtor Feliz Jaehn o ex-Amaerican idol Adam Lambert no hit “Can’t Go Home”. Ouça abaixo:

Siga o THUMP nas redes Facebook // Soundcloud // Twitter.