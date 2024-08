Treze maneiras de usar o emoji que ninguém curte

Há 74 dias e contando, o emoji de teleférico 🚡 é o menos usado de todos no Twitter, segundo o @LeastUsedEmoji, um bot que rastreia uso de emojis na rede social. Antes do 🚡 ter a desonra de ser o emoji menos usado, o símbolo de água não potável 🚱 passou 80 dias no último lugar. O bot só conta emojis usados no Twitter, mas acho que podemos dizer que esses emojis não são populares no geral. Nunca recebi nenhum deles, nunca, mesmo ja tendo andado de teleférico com alguma frequência na minha vida.

Tem muitas injustiças neste mundo, mas podemos retificar esse pequeno caso – vamos tirar o 🚡 da obscuridade, para ele ser pelo menos mais popular que os relógios analógicos que ninguém mais sabe ler 🕚 ou o dedo da discórdia 🖕.

Aqui vão 13 maneiras de honrar o esquecido teleférico:

1. Transformar o teleférico num código para sexo.

Sexo vende, como meus ancestrais me ensinaram, então por que não sexualizar o bondinho aéreo? Se os adolescentes começarem a usar 🚡 como código para um ato sexual onde o Parceiro A monta no Parceiro B pra chegar no topo, assim como os passageiros de um bondinho aéreo fazem, seria uma maravilha para o emoji esquecido.

2. Uma alternativa, e se o teleférico fosse um novo símbolo para A Resistência?

Desde que Trump foi eleito, um movimento crescente de resistência nos EUA vem procurando por símbolos que o definam. Em novembro de 2016, o movimento anti-Trump abraçou brevemente o alfinete de fralda, que não era um sentimento ruim, mas difícil de traduzir para a linguagem universal do emoji já que não existia um desenho de alfinete de fralda (este ano a Unicode finalmente acrescentou o alfinete de fralda à sua obra).

Mas por que não representar a famosa citação de Michelle Obama na Convenção Democrata de 2016 – “when they go low, we go high” – com o tipo mais alto de trem que você pode pensar, o teleférico? Por exemplo:

“Quando eles vão pra baixo 🚉 a gente voa 🚡.”

3. Começar um Desafio do Teleférico!

Lembra do Desafio do Balde de Gelo de 2014, onde todas as nossas celebridades favoritas tomaram um belo banho gelado para levantar dinheiro para a pesquisa da esclerose lateral amiotrófica? Quem diria que o gelo teria um momento tão importante?

Com isso em mente, te apresento o Desafio do Teleférico – peça pro seu melhor amigo te filmar surfando em cima de um 🚡. Se você conseguir (ou seja, não despencar para a morte), você tem que doar $4,20 para uma organização pela legalização da maconha e indicar 69 amigos para competir no desafio. Se morrer, você tem que especificar no seu testamento que seu obituário tem que incluir pelo menos 666 emojis 🚡.

(Nota do editor: Pelamor, não faça isso.)

4. Quando alguém fala alguma coisa besta no grupo do zap:

Quando um amigo falar bosta no grupo, você pode expressar sua consternação de várias maneiras: um gif de grilos, aquele da Mariah Carey falando “Não conheço ela” ou até o simples revirando os olhos 🙄, mas postar uma fila de teleférico e água não potável acrescenta um ar de mistério ao seu tsk-tsk-tsk. “O que fiz para merecer uma resposta tão enigmática?” seu amigo vai ficar se perguntando. E talvez ele nunca saiba.

5. Começar a andar mais de teleférico.

Se você mora em Nova York, Portland, Oregon ou no Rio de Janeiro, é fácil. Quanto mais experimentar o teleférico na vida real, mais você vai se ver tuitando o ocasional “🚡🚡🚡” ou talvez o mais prosaico “🎢no ❤️🚡 no 🌤”.

6. Transmita sua tour de teleférico ao vivo pelo Twitter.

Parece que tem pelo menos nove lugares nos EUA que têm 🚡. Visite todos eles. Documente sua experiência com o 🚡 no Twitter. Por favor, vai.

7. Sabia que a Warner Brothers quer construir um 🚡 para o letreiro de Hollywood?

Na segunda-feira retrasada, a Warner Brothers disse que “daria [$100 milhões] para construir um teleférico para transportar turistas para o letreiro de Hollywood, começando de uma estrutura de estacionamento perto de seu terreno em Burbank”, segundo o LA Times. Mas o que está faltando na cobertura dessa grande notícia para os 🚡🚡? Um emoji 🚡 para representar visualmente a futura infraestrutura aérea de Los Angeles. É uma vergonha.

Mas não é tarde para tuitar a notícia usando a linguagem internacional do amor: “🚡🚡🎥🌤🚡🚡”.

8. Olha, 13 é muita coisa, tá. 🚡 podia ser só uma piada interna da sua turma, né?

“MANO”, você escreve para sua amiga Jéssica. “🚡🚡🚡🚡🚡🚡🚡🚡🚡🚡! Brinks.”

“KKK”, responde a Jéssica. “🚡😮🚡💞🚡?”

“🚡🚡,” você pergunta.”🚡🖕🚡🤔🚡😵.”

“🚡🚡🚡🚡🚡🚡,” a Jéssica responde, sempre grossa. “😤🚡🚡🚡🚡🚡🚡🚡🚡🚡🚡🚡🚡🤧🚡.”

Eu não merecia essa patada, Jéssica.

9. Substitua o emoji de palmas pelo emoji do teleférico.

No Twitter, tem essa tendência legal para destacar seu ponto onde você usa o emoji 👏de👏palmas👏em👏vez👏de👏espaços. Mas como qualquer tendência, uma hora isso cansa. Sabe o que vai bombar agora? Enfatizar🚡sua🚡declaração🚡com🚡o🚡glorioso🚡teleférico.

10. Transar🚡com🚡um🚡teleférico.

Tem um episódio icônico de My Strange Addiction sobre um cara que tem um relacionamento com o carro dele.

Claro, em 2018 quase mais nada choca. Mas você definitivamente vai conseguir reações se superar o cara do carro e começar a transar com um 🚡.

11. Fazer um bot que tuíta 🚡 várias vezes para ele não ficar mais em último lugar?

Parece trapaça, mas seria um hack fácil para dar ao 🚡 o amor que ele merece.

12. Pare de usar emojis no Twitter.

Se o teleférico 🚡 não vai receber o amor que merece, então foda-se, não pode mais usar nenhum emoji no Twitter. Vamos nos abster e ver o que acontece. Quem sabe?

13. Ou simplesmente sair do Twitter de uma vez?

🚡🚡🚡🚡🚡.

