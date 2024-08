Terraplanistas contam qual a teoria da conspiração mais idiota que já ouviram

O pessoal que acredita na Terra plana tem a reputação de ser os teóricos da conspiração mais clichês. Eles são um ponto de referência, uma marca d’água de acreditar em coisas que, sendo educado, são meio doidas.

Eles são um alvo fácil e sabem disso. No final de semana retrasado, na primeira Conferência Internacional da Terra Plana em Edmonton, na província canadense de Alberta, o tópico de como as pessoas veem terraplanistas foi bastante falado. Esse é um ponto dolorido para o grupo.

Videos by VICE

Então, depois de ouvir como eles estavam de saco cheio de ver suas ideias serem zoadas o tempo inteiro, a VICE decidiu dar aos terraplanistas uma oportunidade para falar sobre as teorias da conspiração que eles acham idiotas. Aqui vai o que ouvimos:

Jessica Mason

“A conspiração mais tonta que já ouvi foi a de que ninguém nunca escalou o Monte Everest. Tem alguma validade nisso, no sentido de que acho que muitas pessoas já mentiram que chegaram no topo – tipo, muita gente rica quer escalar, não consegue, mas quer dizer para os amigos que conseguiu. Então eles fazem vídeos falsos deles no topo. Mas só porque tem vídeos falsos de pessoas que não conseguiram chegar lá, não quer dizer que ninguém nunca chegou ao topo do Everest.

Se as pessoas vão mentir sobre a forma da Terra, o que eu acredito, dou uma olhada nessas ideias. Mas dessa vez, desculpe, tem muita gente que já conseguiu chegar no topo.

Tem outra de que a Groelândia não existe. De novo, considero a ideia, mas tenho amigos do norte de Terra Nova e Labrador que dizem ‘Ah, meu pai era um pescador na costa da Groelândia’. Essas pessoas não são mentirosas. Pesquisei um pouco sobre isso e não consigo comprar essa teoria.”

Johnny Wayne

“Hoje em dia você não pode ser mente fechada com nada. Quer dizer, tem algumas coisas que acho que são controladas. Tem a Sociedade da Terra Plana que total é uma operação psicológica, ninguém aqui acredita nesse tipo de coisa. Não posso dizer que qualquer coisa que penso é completamente idiota. Tem todo tipo de teoria estranha que nunca investiguei como a Terra oca, a Terra convexa – são só coisas que nunca investiguei. Acho que pode ter um buraco no centro da Terra, no Polo Norte, ninguém pode ir até lá livremente então como vamos saber, certo?

Acho que tem muita coisa que devíamos investigar. Tipo alienígenas, não acho que eles são parecidos com o que dizem por aí. Não acredito que haja alienígenas do espaço sideral, acredito que eles são de outras partes da Terra ou seres interdimensionais. Mas no final das contas, não posso dizer que nada que dizem por aí é especialmente idiota, porque não quero parecer presunçoso.”

Cami Knodel

“Acho as conspirações reptilianas e shape shifters muito idiotas. Eles fazem muitas teorias da conspiração com tipo sanguíneo RH, mas é só um tipo sanguíneo, isso só significa que seu corpo produz um certo anticorpo. Mas as pessoas dizem que a realeza tem esse tipo de sangue e que isso significa que eles são lagartos ou algo assim. Se a realeza tem esse tipo sanguíneo e mantém isso por casamentos internos, tudo bem, mas seria menos de 1% das pessoas que teria esse tipo de sangue.

As conspirações que acho realmente ruins são as que vêm de elitismo e dizem que um grupo é melhor que outro, acho isso realmente idiota. Outra coisa que me deixa puta é transvestigação, conspirações sobre o gênero das pessoas, como Justin Bieber ser uma garota e Miley Cyrus ser um cara. Isso é idiotice.”

Jacob Grant

“Uma grande teoria de conspiração que surgiu agora, uns dois anos atrás, chamada Efeito Mandela. Essa fez muita gente pensar. O Efeito Mandela é a ideia que algumas pessoas lembram que ele morreu na cadeia e, bom, ele não morreu. Então é quase como se houvesse essa memória falsa rodando o mundo sobre vários tópicos. Uma famosa é sobre os Ursos Berenstain ou Berenstein ou em Guerra nas Estrelas, quando Vader diz ao Luke que é o pai dele – mas é só porque passamos a informação oralmente ou contamos as coisas do jeito errado.

Essa é uma conspiração que acho meio doida, porque quando você começa a pegar o tecido da realidade, dizendo que você não pode confiar em nada ou que nada é confiável, que eles podem mudar o passado, esse tipo de coisa pode fazer alguém ficar louco mesmo.”

Mickey Bromley

“Acho que nenhuma teoria da conspiração é idiota. Acho que nada viraria uma teoria da conspiração se não houvesse um pouco de verdade ali. Nunca investiguei uma teoria e cheguei a conclusão de que ela era 100% verdade ou 100% falsa – tem sempre uma área cinzenta nessas coisas.

Tem aquela fala do filme Teoria da Conspiração onde o Mel Gibson diz para a Julia Roberts: ‘não é que eles são paranoicos, nós é que não somos paranoicos o suficiente’. É nisso que acredito, qualquer mal que o governo está fazendo, é provavelmente dez vezes pior do que pensamos.”

Esta matéria foi originalmente publicada na VICE Canadá.

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.