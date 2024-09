THUMP Mix: Legowelt

De alguns anos pra cá, Danny Wolfers vem criando seu próprio mundo de seu laboratório em Hague, na Holanda. Seu trabalho como House of Jezebel, Dickie Smabers & The Moerwijk Crew, e o mais famoso Legowelt, é uma tomada um tanto viajada e psicodélica no house e techno analógicos. Seu catálogo vasto e variado — que mais parece uma trilha sonora perdida de um VHS de filme de terror adolescente retrofuturista — o faz um dos mais amados e excêntricos representantes da música eletrônica europeia.



Wolfers não se considera um verdadeiro DJ, mas já o vimos tocar e educadamente discordamos. E é por isso que o pedimos para estrear nossa nova série de mixes. Ele misturou tudo, do gospel distorcido da Lady Backtronika, de San Jose, ao inconstante e leve dreamhouse do Austin Cesear, artista da Proibito; rolam até alguns clássicos do Legowelt. Ouça o mix abaixo:

Tracklist:



Intro looping/samplerfreaking

George Duke – Follow The Rainbow

Golden Ivy – Time Out

Huerco S

Megga – Herbal Essence

MGUN – Mask

Haf Haf – The Wasabi You Ate

Matrixxman – Secret Garden

Elektrovolt – Nani

DBX – City On The Edge Of Forever

Dollkraut – Fire

RBM – Latinos In Brooklyn

Paranoid London – Light Tunnel

Seven Davis Jr. – Welcome Back

Yoruba Soul Instrumental

Gunnar Haslam – Nevence

Lady Blacktronika – Never Everything

Jordan Fields – Boxbeater

Deo & Z-Man – XTC

UFOCUS – Fun With Fractals

DJ QU – Loveboxxx

Legowelt – Sampling Winter

Joey Anderson – Repulsive

Austin Ceasar – Cloud Hall

Legowelt – Beach Oceano

