THUMP’s 101 of the 303: Chicago House

Você ouviu falar dessa tal Apple Music? Pelo visto é um jeito maneiro de ouvir música. Estamos nos juntando com essa galera para trazer uma série de playlists celebrando as raízes da dance music. Hoje vamos para (onde mais?) Chicago, onde viviam perguntando pela tal “warehouse music” – que depois virou só “house” mesmo.

Dos clássicos tocados na Muzik Box e Power Plant, até “Acid Trax” e “Coffee Pot (It’s Time for the Percolator)” do Phuture, estas são músicas que definiram o som do house de Chicago desde seu surgimento até os anos 90.

Vá até a Apple Music para ouvir a playlist, e leia aqui embaixo por que estas faixas tem tanta importância. É hora de fazer seu dever de casa – no escuro.

Jesse Saunders – “On and On” [Jes Say Records 1984]



Foi aqui que tudo começou: “On and On”, um dos primeiros registros de house a dar bases para as batidas crescentes de 808.

House Master Boyz – “House Nation” [Dance Mania 1986]



Frankie Knuckles – “Baby Wants To Ride” [Trax Records 1987]



Em “Baby Wants to Ride,” o chefão do house de Chicago oferece um som transcendente acompanhado pelos gemidos sensuais de um jovem vocalista e compositor da região, Jamie Principle.



Frankie Knuckles – “Your Love” [Trax Records 1987]



Knuckles mudou tudo com seu primeiro lançamento na Trax Records. No auge do disco, até mesmo o vocalista participante Jamie Principle não conseguia entrar na boate.

Ten City – “Devotion” [Atlantic 1987]



Se você nunca verteu lágrimas quentes e salgadas com este clássico no final da balada, você não viveu. Este pode muito bem ser o maior dos arrasa-corações da pista. Além do outro clássico do Ten City, “That’s the Way Love Is”.



E.S.P. – “It’s You” [Underground 1986]

Cheio de melodias sintetizadas e ganchos vocais, “It’s You” é provocadora o bastante para seguir como um clássico atemporal de Chicago.

Tyree – “Acid Over” [Underground 1987]

“Eu estava meio cansado daquele som 303”, disse Tyree Cooper sobre o acid house que tomava conta de Chicago na época. Ele decidiu adicionar seu próprio toque às coisas com “Acid Over”. O piano elegante e meio jazz é sublime.

Marshall Jefferson – “Move Your Body” [Trax Records 1986]



Houve em algum momento um título mais apropriado para uma faixa de house que “Move Your Body”? O clássico de 1986 de Marshall Jefferson era uma poderosa chamada à pista numa época em que os clubes eram santuários de pura expressão física.

Phuture – “Acid Tracks” [Trax Records 1987]



Este som não é só um pouco do que é acid house clássico. Ele é acid house. Sem o ataque sensorial esmagador de Phuture, o gênero talvez nunca tivesse decolado como decolou. Décadas depois, continua merecendo os mesmos aplausos.

Mr. Fingers – “Can You Feel It” [Trax Records 1986]



Mecânico e ainda assim cheia de alma, “Can You Feel It?” é sempre uma pergunta retórica.

Steve “Silk” Hurley – “Jack Your Body” [Underground 1986]



Coreografias de todos os tamanhos e formatos surgiram especialmente em Chicago, especialmente a “jack”, passinho que deve muito ao vocal engraçadinho de Hurley em seu lançamento de 1986 via Underground.



Lil Louis & The World – “French Kiss” [Diamond Records 1989]



Quase dez minutos de êxtase hedonista sem parar, começando com uma introdução pauleira antes de partir para um vale percussivo e chegando a um final que, por falta de um termo melhor, pode ser descrito como orgásmico.



Frankie Knuckles & Satoshi Tomiie – “Tears” [Polygram Records 1989]

Até hoje uma das faixas de house mais evocativas já feitas.



Robert Owens – “Bring Down the Walls” [Trax Records 1986]

Robert Owens tem uma das vozes mais gloriosas do house, e “Bring Down the Walls” prova isso.

Sleezy D. – “I’ve Lost Control” [Trax Records 1986]



Igualmente aterrorizante e atraente, “I’ve Lost Control” é uma louca viagem de quase dez minutos entre risadas histéricas, grunhidos demoníacos e batidas nervosas e obscuras.





Adonis – “No Way Back” [Trax Records 1986]

O hit de Adonis exemplifica aquele momento na pista em que você sabe que foi longe demais e tem que aceitar sua abdução sônica.





Cajmere – “Percolator” [Cajual Records 1992]

A inovadora faixa de Cajmere para seu próprio selo, Cajual, na real não fala sobre café – apesar de ter algum tipo de “moagem” ali no meio. “Percolator” foi tão absurda que inspirou sua própria dança.

Frankie Knuckles – “The Whistle Song” [Virgin Records 1991]



Ao passo em que sempre animadas o bastante para derrubar qualquer pista, as faixas de Knuckles são amadas por conta da emoção em seu DNA. Aquelas flautas são simplesmente gloriosas.

DJ Wax Master Maurice – “Foot Work ‘Let Me See’” [Dance Mania 1996]

Wax Master Maurice traz uma baita mensagem na frente de um som poderoso. No limiar entre consistência e caos, “Footwork” é o equivalente a uma injeção forte de adrenalina.

Armando – “100% of Dissin’ You” [Warehouse Records 1988]



Surgidos durante o desenvolvimento do acid house, os samples repetitivos e em looping de Armando mostram sua destreza na engenharia de som.

Tradução: Thiago “Índio” Silva