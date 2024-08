Uma conta falsa no Twitter trolou os fãs da Nintendo desesperados por novos jogos do Switch

Sem novos jogos com lançamento previsto para 2020, os fãs da Nintendo estão tão sedentos por qualquer informação que foram enganados para assistir um vídeo muito NSFW no Twitter ontem. O perfil foi feito para parecer uma conta oficial do Twitter em modo stealth e aparentemente parte de um novo jogo F-Zero, mas era tudo mentira.

Essa é a mesma base de fãs que começou a idolatrar uma camgirl anônima, que dizia que seus clientes estavam vazando detalhes sobre os novos games da Nintendo pra ela.

Depois do lançamento de Paper Mario: The Origami King, a lista de anúncios de jogos da Nintendo não está nada clara. Sabemos que eles estão trabalhando em jogos como Breath of the Wild 2 e Metroid Prime 2, mas provavelmente nenhum dos dois será lançado este ano. Ontem dois jogos Atlus foram anunciados para Switch, mas só chegam em 2021. A E3 geralmente dá algumas dicas do futuro, mas o evento não aconteceu este ano por causa do COVID-19. O novo coronavírus empatou o ano de vários jeitos, e provavelmente vai provocar atrasos em vários jogos.

A Nintendo faz bastante segredo, e numa época tão incerta, não é surpresa que eles estejam sendo cuidadosos. A empresa não respondeu os pedidos de comentário da VICE Games.

Sendo assim, os fãs vão preencher o vácuo de informação com rumores e boatos que se encaixem em suas vontades.

Há vários relatos confiáveis sugerindo que a Nintendo vai comemorar o aniversário de 35 anos do Mario com relançamentos atualizados para Switch, mas até agora a empresa não anunciou esses planos. Alguns dias atrás, um leitor do site Video Game Chronicle causou rebuliço apontando a conta @SuperMario35th no Twitter e sugerindo que ela poderia ser oficial, já que tinha um endereço de e-mail em comum com outras contas da Nintendo no Twitter.

A conta foi registrada em março. É comum que empresas de videogame registrem contas nas redes sociais para os próximos anúncios com meses de antecedência.

Se você usa a opção de resetar a senha no Twitter, a plataforma vai perguntar se você quer que eles mandem o link pra isso para o endereço de e-mail registrado, que aparece na maior parte com asteriscos por motivos de segurança, mas no caso aqui, dá pra ver que ele começa com as letras “ml”. O que chamou a atenção do leitor era a parte @n*******.**.**. Não é difícil adivinhar que o domínio é nintendo.co.jp. E tem e-mails parecidos associados com as contas de Splatoon e Smash Bros. no Twitter.

A VICE Games conseguiu verificar de maneira independente que esses e-mails parciais são associados com essas três contas.

O perfil incendiou o fandom da Nintendo, onde só precisa alguém soltar qualquer boato para causar pânico, e logo foi impulsionada por indivíduos como OatmealDome, um conhecido minerador de dados da comunidade da Nintendo, que jurava que a conta era legítima. Em um dos casos, o usuário do Twitter e fã da Nintendo Thomasnet_mc até disse que tinha “visto o verdadeiro e-mail para registrar @supermario35th”.

Entramos em contato com Thomasnet_mc, que explicou seu processo. Se a conta no Twitter tem a opção “proteção de reset de senha” ligada, o usuário precisa digitar corretamente o e-mail associado com a conta para que o Twitter envie o link de reset. Se o usuário digita o e-mail errado, o Twitter não passa para a próxima fase do processo. Thomasnet_mc conseguiu usar informações públicas para adivinhar o que o e-mail verdadeiro poderia ser e — voilà — ele incluía um endereço real e aparentemente funcionando da nintendo.co.jp. E o Twitter mandou o link de reset.

A VICE Games consegui reproduzir o mesmo processo.

Com a legitimidade da conta aparentemente estabelecida, não é surpresa que as pessoas tenham começado a procurar outros perfis, que foi como a gente acabou na lambança do F-Zero NSFW.

A conta @FZeroJP tinha características parecidas, com a função de reset de senha, dando um endereço começando com “ml” e terminando com @n*******.**.**. Além disso, 2020 é o aniversário de 30 anos do F-Zero, uma franquia tristemente negligenciada da Nintendo. O último lançamento de F-Zero foi F-Zero GX para GameCube em 2003, o que significa que faz quase 20 anos que a empresa mexeu no jogo de corrida pela última vez. Então parecia uma boa hora para uma atualização.

E foi assim que acabamos com algumas matérias falando sobre um possível novo F-Zero.

É assim também que você engana vários fãs ansiosos da Nintendo. Mais cedo hoje, a conta, registrada em março, quebrou seu silêncio e tuitou um vídeo bizarro e vagamente pornográfico com a música mais icônica da trilha sonora original de F-Zero.

Thomasnet_mc, a mesma pessoa que aparentemente desvendou o código da conta do Mario, já estava dando sinal vermelho sobre F-Zero desde o começo, e suspeitava que alguém estava trolando o fandom. E ele estava certo.

“Mandem qualquer conta que vocês encontrarem para eu testar antes, por favor!”, ele tuitou hoje.

Se temos alguma coisa que a gente sabe com certeza sobre o fandom da Nintendo é que o pessoal vai achar um novo boato pra ficar obcecado logo logo, mesmo são não for muito confiável.

Siga o Patrick no Twitter. O e-mail dele é patrick.klepek@vice.com e você pode entrar em contato com ele com segurança pelo Signal (224-707-1561).

