Blog Ü: Veja Tudo o que Rolou nas 24 Hours of Jack Ü

Quando o Diplo e o Skrillex furtivamente anunciaram que iriam transmitir ao vivo pela internet uma house party de 24 horas de duração (chamada 24 Hours of Jack Ü), ontem, no Twitch, eu e o editor-chefe do THUMP, Jemayel Khawaja, imediatamente decidimos montar o Blog Ü. Ele iria à festa em Los Angeles, eu assistiria à parada de longe. Sabíamos que devíamos esperar uma festa que entraria para a história. O que não esperávamos: que o teto fosse cair várias vezes, o lançamento surpresa de um disco de estreia, o Kaskade pedindo uma pizza e o Diplo lidando com a polícia, que acabou com a coisa toda prematuramente. Ah, e não podemos jamais nos esquecer da “Ling Ling”.

Aqui está tudo que vimos acontecer durante aquela insana maratona de festa.

Videos by VICE

O DISCO JACK Ü

Skrillex and Diplo Present Jack Ü, à meia-noite. (Você pode comprar o LP no iTunes agora.) Então eles mostraram algumas das faixas no seu set – dando uma prévia do que têm feito com 2Chainz, AlunaGeorge, Missy Elliott e Justin Bieber. Será que isto significa que a guerra entre o EDM e os Beliebers acabou?

ADEREÇOS

Muitos, muitos adereços. Cartazes com a frase “FREE JACK Ü” decoravam as paredes (eles se tornaram especialmente necessários quando a festa acabou, às 6h da manhã), máscaras gigantes de papelão passavam de mão em mão e a piscina de bolinhas ficou lotada a noite inteira.

“Bruhhhhhh a #24HOURSOFJACKU tá bombando, queria estar lááááá”.

DJs CONVIDADOS



Adoramos ver o Diplo e o Skrillex dividirem as picapes com seus amigos. Os destaques incluíram o Dillon Francis esquecendo como se mixa com cartões SD e parando a faixa, a Mija esperando pacientemente do lado de fora e o Goshfather & Jinco entrando no lugar do Diplo enquanto ele falava com a polícia.

TWERKING

Rolava tanto twerking por lá que o lugar esquentou demais para o streaming funcionar e a transmissão foi cortada por 20 minutos.

“Essa #24HOURSOFJACKU é muito viciante”.

“LING LING”

Os comentários ao vivo são o motivo por que amamos tanto o Twitch. Uma novinha que não parava de rebolar na frente da câmera ganhou o apelido “Ling Ling” e foi assunto nos comentários ainda por muitas horas depois de ir embora da festa. Ela se tornou o meme da noite – nem o entregador da pizza que o Kaskade pediu conseguiu alcançar o hype dela.

“#24HOURSOFJACKU — Meus Favoritos: 1)@LingLing 2)@JonahPicassoHill 3)@CaradaPizza_RIP 4)@SemCelulares 5)@SemPeidos”.

“A MUSA DO TWERK, LING LING, VIVE, MAS COM DIFICULDADES. ELA PRECISA DE COMIDA, E AGORA! O LORDE CARA DA PIZZA PODERIA AJUDAR, MAS ESTÁ GRAVANDO UM DISCO. O HOMEM BOMBA ESTÁ NUMA MISSÃO, E A ABBY-BRAZIL AINDA NÃO VOLTOU DO SEU TRAMPO DA CRAIGSLIST. OS HIPSTERS FORAM EMBORA PORQUE PASSOU DA HORA DE DORMIR ESTIPULADA PELOS PAIS. DAYUMMMM, ISTO É CANSATIVO :(“

“Nunca vamos esquecer Ling Ling”

“#nuncavamosesquecer”

ENCARANDO SEUSCELULARES



Porque o que seria de uma festa sem um aparelho eletrônico portátil muito menos interessante do que ela grudado nas suas mãos?

“PARE DE OLHAR O SEU CELULAR. DILLON FRANCIS, DIPLO E MIJA ESTÃO BEM NA SUA FRENTE”.

“geral precisa parar com a quetamina nesse lugar. O 12th estava detonando mais cedo e os filhos da puta todos se preocupando com selfies”.





Follow Ziad Ramley está no Twitter

Tradução: Fernanda Botta