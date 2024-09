Ce înseamnă să-ți pierzi virginitatea mai târziu

Timp de un an, pe la douăzeci și ceva de ani, Jin Wu a încercat să recupereze lipsa de sex din tinerețe. Își pierduse virginitatea la 23 de ani, după o viață întreagă în care a fost ignorat.

„Mă enerva să-mi văd colegii de toate celelalte etnii cum se lăudau c-au făcut sex”, a spus Wu, care e asiatic. „Oare chiar e o chestie de rasă? Poate că da, poate că nu.”

Când s-a dezvirginat cu prietena lui în cele din urmă, s-a simțit extraordinar. Dar când relația lor s-a încheiat, trei ani și jumătate mai târziu, viața lui sexuală s-a oprit abrupt. Avea 26 de ani, se culcase cu fix o singură persoană și era incredibil de nefericit. Așa că a făcut singurul lucru care părea rezonabil: a încercat să facă cât mai mult sex cu putință în cât mai puțin timp.

„Dezvoltarea sexuală e o parte foarte importantă a dezvoltării personale a individului și a identității sale”, spune Dr. Michael Aaron, un sexolog din New York, care mi-a spus că a avut de a face cu mulți clienți care încearcă să „recupereze” numărul de parteneri sexuali. „Atunci când cineva simte că a ratat ceva din etapa asta, o să simtă tot timpul că îi lipsește ceva. Din anumite puncte de vedere, recuperarea oportunităților sexuale ratate se datorează adeseori unei dorințe mai mari de a te «simți întreg», sau de a te simți complet. Am auzit adeseori de la clienți replici chestii de genul că simt că viața lor pare incompletă dacă nu se-ntorc în timp ca să recupreze oportunitățile sexuale ratate.”

Pentru Wu, asta a dus la cititul de chestii cărora azi le spune „literatură de căcat despre seducție”, gen The Game și Assholes Finish First, ca să învețe cum să agațe femei. A început să umble prin baruri, cluburi și pe site-uri de agățat ca să-și crească numărul.

„M-am futut cât de mult am putut, cu oricât de multe femei am putut și-n oricât de multe locuri am putut”, mi-a zis. „Mi-am spus, la propriu: Ei, acum o să recuperez toți anii pe care i-am ratat.“

Faza asta l-a ținut cam un an, timp în care zice c-a adunat o datorie de circa șase mii de dolari pe cardurile de credit, de la toate întâlnirile, cinele, băuturile și hainele noi de care simțea că are nevoie ca să și-o tragă. A pierdut șirul partenerelor de sex după 26.

Startul ratat al vieții sexuale a lui Wu și goana care-a urmat, în care a încercat să „recupereze”, l-a costat poate mai mult decât banii. Un studiu din 2008 publicat în American Journal of Public Health a conchis că amânarea începutului vieții sexuale poate să „provoace riscuri asupra sănătății prin împiedicarea dezvoltării abilităților emoționale, cognitive și interpersonale esențiale pentru a funcționa satisfăcător din punct de vedere sexual și pentru bunăstare în general”. Prin definiție, despre cei care-au avut primul raport sexual la vârsta de 22 de ani sau mai târziu se consideră că „au avut un start întârziat”.

Nu există prea multe studii despre efectul pierderii virginității cu întârziere. Majoritatea experților pe care i-am consultat pentru acest articol mi-au zis că n-au văzut prea multe studii explicit pe subiectul ăsta. Dar mulți, ca și Aron, mi-au spus că au lucrat cu clienți care simțeau nevoia de a recupera ceea ce resimțeau drept o lipsă de sex din viața lor. Există chiar multe comunități online dedicate genului ăstuia de discuție, iar New York Magazine a publicat de curând jurnalul de sex al unei femei care recupera timpul pierdut fără sex.

Tara Morgan (care ne-a rugat să nu-i publicăm numele adevărat) a făcut sex pentru prima oară la vârsta de 26 de ani. Faptul că era virgină la 20-și-un-pic-de-ani n-a deranjat-o până când nu și-a pierdut, în cele din urmă, virginitatea și-a început să simtă că și-a pierdut tinerețea pentru că n-a făcut sex.

„Simt o presiune interioară că ratez ceva”, mi-a zis. „Simt că mi-am pierdut toți anii ăștia pentru că am fost prea conștientă de mine și timidă și-am avut emoții despre cum o să fie prima dată și n-a meritat. Și-acum simt că trebuie să mă bucur de sex și să-l accept ca atare.”

Evident, nici cei care-și pierd virginitatea la o „vârstă medie” nu sunt scutiți de genul de nesiguranțe pe care le au întârziații. Eu m-am dezvirginat la 18 ani și ani de zile am fost setată să recuperez timpul pierdut, exact ca Wu și Morgan. Numai că, la un moment dat, mi-am dat seama că recuperasem din plin toate experiențele pe care se presupune c-aș fi putut să le am la tinerețe. În plus, nu mai avea haz să cresc numerele de dragul numerelor. Nu mă mai împlinea, mă seca.

Sari Cooper, o sexoloagă din New York, mi-a spus că e o reacție normală. „Gândul că, gen, «ar fi trebuit să am mai mulți parteneri până acum» s-ar putea să nu te satisfacă în realitate”, mi-a zis ea.

Matthew Kennedy, care are azi 32 de ani, s-a dezvirginat în primul an de facultate, când avea 18 ani. N-a mai făcut sex cu nimeni până la 22 de ani, când a început activ să-și sporească viața sexuală. Pe parcursul următorului an s-a culcat cu opt persoane, dar mi-a zis c-a încercat să se culce cu mai multe. Însă a ajuns rapid la concluzia că trebuie să-i pese mai puțin de chestia asta. Și-a dat seama că se gândea la sex în termeni de cifre, deci rata fix scopul.

„Numărul de femei cu care am fost a contat mult mai puțin decât satisfacția pe care-au simțit-o ambii parteneri, atât fizic cât și emoțional, așa că am început să lucrez mai mult la a mă concentra pe partea asta”, mi-a zis Kennedy. „Dar am început să mă bucur mult mai mult de sex când am început să-ncerc să fiu un partener mai bun și să-mi înțeleg mai bine propriile nevoi, decât când eram în etapa de «recuperat timpul pierdut».”

Traducere: Ioana Pelehatăi