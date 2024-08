Cine poate să câștige un Oscar anul ăsta și cine nu

Articolul a apărut inițial pe VICE US.



În fiecare an, Academy of Motion Picture Arts and Sciences se reunește pentru a celebra actorii, actrițele, regizorii și designerii de costume care ne-au vrăjit cu abilitățile lor cinematografice. Ăsta e un eveniment lung și politic. Dar spre deosebire de alții, americanii pun preț pe a 90-a ediție Academy Awards și toată lumea urmărește cu sufletul la gură ca să vadă cine pleacă acasă cu o statuetă de aur. Tu ți-ai setat predicțiile? Dacă nu, vezi mai departe cine credem noi că va câștiga anul ăsta.

Videos by VICE

Cel mai bun actor într-un rol principal

Cine credem noi că ar trebui să câștige: Daniel Day-Lewis, Phantom Thread

Cine credem că va câștiga, de fapt: Gary Oldman, Darkest Hour

Toată lumea vrea cât mai mult conținut Timothee Chalamet. Din păcate, actorul din Once and Future Boy King nu a primit o transformare la fel ca cea a lui Gary „De ce nu pot spune că evreii conduc Hollywood-ul?” Oldman din Darkest Hour. Există alte două motive pentru care Oldman va câștiga: Un trofeu pentru un actor care joacă rolul unui lider mondial important nu e tocmai o aluzie subtilă la adresa conducerii actuale, plus că oamenii care votează la Oscar adoră protezele.

Cel mai bun actor într-un rol secundar

Cine credem noi că ar trebui să câștige: Willem Dafoe, The Florida Project

Cine credem că va câștiga, de fapt: Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Singurul lucru care ne mai unește în 2018 sunt personajele pe care le acceptăm colectiv. Dafoe este sublim în rolul lui Bobby Hicks din The Florida Project. Însă, duce lipsă de impertinența caracteristică personajului Sam Rockwell, polițistul rasist pe care cu toții îl renegăm.

Cea mai bună actriță într-un rol principal

Cine credem noi că ar trebui să câștige: Sally Hawkins, The Shape of Water

Cine credem că va câștiga, de fapt: Margot Robbie, I, Tonya

În ciuda laudelor aduse lui Frances McDormand din Three Billboards Outside Ebbing, Missouri și lui Margot Robbie în I, Tonya, există o putere tacită a sub-apreciatei Sally Hawkins. Rolul ei din The Shape of Water transmite multe, fără să spună ceva propriu-zis. Să nu uităm de Saoirse Ronan, personajul principal din filmul The Lady Bird, care e clar de cursă lungă.

Cea mai bună actriță într-un rol secundar

Cine credem noi că ar trebui să câștige: Laurie Metcalf, Lady Bird

Cine credem că va câștiga, de fapt: Allison Janney, I, Tonya

Personajul Marion McPherson jucat de Laurie Metcalf e cea mai convingătoare mamă de la Anthony Perkins din Psycho, Sophie din Sophie’s Choice și mama lui Bambi încoace. Însă, indubitabil, statueta aurită îi va reveni lui Allison Janney, care ne-a oferit cea mai puțin convingătoare mamă de pe marele ecran de la Jennifer Lawrence din filmul mother!. Janney s-a îmbrăcat într-un papagal la premiile Golden Globes doar ca să readucă aminte tuturor că ea chiar a jucat în film.

Cel mai bun film animat

Cine credem noi că ar trebui să câștige: Coco

Cine credem că va câștiga, de fapt: Coco

Îmi pare rău pentru hateri, dar The Boss Baby merită nominalizarea la Oscar. Însă Coco merită un Oscar, care merge la fix cu cele șapte sute de milioane de dolari pe care le-a făcut în box office.

Cea mai bună cinematografie

Cine credem noi că ar trebui să câștige: Roger A. Deakins, Blade Runner 2049

Cine credem că va câștiga, de fapt: Bruno Delbonnel, Darkest Hour

Marele Roger A. Deakins a fost nominalizat pentru 14 premii Academy Awards (dacă incluzi și atunci când a fost nominalizat pentru două filme diferite în 2008). Chiar dacă nu ți-a plăcut Blade Runner 2049, tot vei fi forțat să recunoști că nu este cel mai bun film al anului. Totuși, Bruno Delbonnel a reușit imposibilul cu Darkest Hour, prin umanizarea personajului Winston Churchill.

Cele mai bune costume

Cine credem noi că ar trebui să câștige: Mark Bridges, Phantom Thread

Cine credem că va câștiga, de fapt: Mark Bridges, Phantom Thread

O să fiu direct: costumele istorice din Phantom Thread sunt excepționale și ar trebui expuse într-un muzeu. De fapt, sunt destul de sigur că acolo o să ajungă într-o bună zi.

Cel mai bun regizor

Cine credem noi că ar trebui să câștige: Christopher Nolan, Dunkirk

Cine credem că va câștiga de fapt: Guillermo del Toro, The Shape of Water

Cu nominalizări pentru Christopher Nolan și Paul Thomas Andersono, practic, rezultatul acestei competiții se rezumă la pe cine urăște mai puțin juriul de la Academy Motion Pictures Arts and Sciences. Măcar de-ar fi făcut Scorsese un film în 2017… Asta e, cel puțin Guillermo del Toro a făcut același film de vreo sută de ori, deci cu siguranță știe ce face.

Cel mai bun documentar

Cine credem noi că ar trebui să câștige: Strong Island, Yance Ford și Joslyn Barnes

Cine credem că va câștiga, de fapt: Icarus, Bryan Fogel și Dan Cogan

Strong Island, a lui Yance Ford și Joslyn Barnes, este un succes atât ca autobiografie, cât și ca documentarea unei crime adevărate. Tot cred că mai avem vreo doi ani până când Netflix va câștiga un premiu Oscar. Până atunci, vom continua neintenționat să demontăm Red Menace, în special în vremurile intervenției rusești.



Cel mai bun montaj

Cine credem noi că ar trebui să câștige: Paul Machliss și Jonathan Amos, Baby Driver

Cine credem că va câștiga, de fapt: Tatiana S. Riegel, I, Tonya

Oare a existat în 2017 o secvență de intro mai bună decât cea din Baby Driver? Nu, însă în I, Tonya au fost editate cadre în care oamenii stăteau sau făceau chestii, pentru că oricum asta cred mulți că-nseamnă să montezi un film. Felicitări lui Lee Smith pentru Dunkirk, care a reușit să compună un întreg film doar pe baza unui scenariu.

Cel mai bun film străin

Cine credem noi că ar trebui să câștige: Loveless, Russia

Cine credem că va câștiga, de fapt: The Insult, Lebanon

Sunt o grămadă de nominalizări de filme străine grozave anul ăsta! Cu excepția The Square, care a fost o reprezentare a lumii artistice la fel de eficientă ca și cum ai spune că-l urăști pe Damien Hirst sau Jeff Koons.

Cel mai bun machiaj și hairstyling

Cine credem noi că ar trebui să câștige: Darkest Hour, Kazuhiro Tsuji, David Malinowski, și Lucy Sibbick

Cine credem că va câștiga, de fapt: Darkest Hour

A fost destul de dezamăgitor că regizorii au optat pentru un machiaj cu proteză integrală pentru Jacob Tremblay din Wonder, decât să aleagă un actor cu sindromul Treacher Collins. Dar să nu uităm: Hollywood nu s-a trezit, ci doar produce actori buni.

Cea mai bună coloană sonoră

Cine credem noi că ar trebui să câștige: Jonny Greenwood, Phantom Thread

Cine credem că va câștiga, de fapt: Alexandre Desplat, The Shape of Water

Oricine a văzut Phantom Thread sigur ține minte pe de rost melodia și nu ar fi drăguț ca eforturile lui Jonny Greenwood să fie în sfârșit răsplătite? Categoria asta s-ar putea să prezinte cele mai grele nume din domeniu, cu Hans Zimmer împotriva lui Alexandre Desplat, Carter Burwell și John „Eu am făcut Star Wars” Williams. Iar dacă arată ca o rață, sună ca o rață, atunci probabil e The Shape of Water.

Cea mai bună melodie originală

Cine credem noi că ar trebui să câștige: „Mystery of Love” din Call Me by Your Name; muzică și versuri de Sufjan Stevens

Cine credem că va câștiga, de fapt: „Remember Me,” din Coco; muzică și versuri de Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez

S-ar putea să greșesc în a renunța la Mary J. Blige, însă „Mighty River” e un pic prea, evidentă. Pe de altă parte, melodia lui Sufjan, „Mystery of Love” are o tandrețe palpabilă, iar „Remember Me” din Coco e genul de melodie pe care o cânți în cor cu copiii.

Cea mai bună scenografie

Cine credem noi că ar trebui să câștige: Blade Runner 2049, Producție Design: Dennis Gassner; Decor de scenă: Alessandra Querzola

Cine credem că va câștiga, de fapt: The Shape of Water, Producție Design: Paul Denham Austerberry; Decor de scenă: Shane Vieau și Jeffrey A. Melvin

La treizeci de ani după filmul original Blade Runner, lumea e un loc și mai înfricoșător, și mai slinos și împuțit pentru un android. Echipa de design din spatele filmului Blade Runner 2049 a recreat un peisaj al viitorului, care evidențiază atât originile, cât și direcția în care evoluează. Guillermo del Toro are un talent pentru detalii, încât are și o expoziție la un muzeu din Los Angeles.

Cele mai bune efecte vizuale

Cine credem noi că ar trebui să câștige: War for the Planet of the Apes, Joe Letteri, Daniel Barrett, Dan Lemmon, și Joel Whist

Cine credem că va câștiga, de fapt: Star Wars: The Last Jedi, Ben Morris, Mike Mulholland, Neal Scanlan, și Chris Corbould

Încearcă tu să populezi o închisoare post-apocaliptică cu o mie de maimuțe umanoide expresive. Apoi încearcă să o recreezi și pe Carrie Fisher.

Cel mai bun scenariu adaptat

Cine credem noi că ar trebui să câștige: Call Me by Your Name, scenariu de James Ivory

Cine credem că va câștiga, de fapt: Call Me by Your Name, scenariu de James Ivory

O să merg pe CMBYN doar pentru că, la un moment dat în timpul procesului de producție, cineva a transformat vibe-ul general de „și apoi se fute cu o piersică” într-un format de scenariu.

Cel mai bun scenariu original

Cine credem noi că ar trebui să câștige: Lady Bird, written by Greta Gerwig

Cine credem că va câștiga, de fapt: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, written by Martin McDonagh

Albii din America s-au câcat pe ei în pantalonii bej la pomelnicul de înjurături și replici tăioase ale lui Frances McDormand, practic cea mai bună caricatură făcută de un britanic al unui american getbeget. Însă, deși McDonagh e un făuritor de cuvinte premiat pentru teatru, eu aș paria pe Gerwig, singurul scriitor de pe listă a cărui lucrare este înaintea timpurilor.

Cel mai bun film

Cine credem noi că ar trebui să câștige: Get Out, Sean McKittrick, Jason Blum, Edward H. Hamm Jr. și Jordan Peele, Producători

Cine credem că va câștiga, de fapt: The Shape of Water, Guillermo del Toro și J. Miles Dale, Producători

Get Out a declanșat o conversație despre rasă și a transformat un buget de 4.5 milioane de dolari într-un profit de 255 de milioane global. Însă membrii juriului, copleșitor de albi, ai Academiei nu-s de aceeași părere.