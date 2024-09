Prostituatele care joacă în piese de teatru ca să lupte pentru drepturile lor

Ca multe alte fete, Beth își dorea să devină actriță, dar, la fel ca pentru multe altele, viața a luat-o pe alt drum. În cazul lui Beth, a ajuns o lucrătoare în industria sexului. Ea nu a fost împiedicată să-și împlinească visul din lipsa talentului sau a motivației, ci de legile brutale ale Angliei.



„Am fost la școala de actorie”, spune ea, „Iar când am terminat, prostituția era singura muncă disponibilă pentru a-mi putea plăti taxele. Apoi poliția a făcut razie în bordelul în care lucram și m-am ales cu un dosar penal, care a anulat toată educația mea în teatru.”

London’s Young Vic reprezintă șansa lui Beth de a urca pe scenă. Ea s-a implicat într-o nouă piesă de teatru, See Me Now, a cărei distribuție este compusă din foste și actuale prostituate și a cărui conținut este conceput în întregime din poveștile lor.

„Eu nu vreau să urc pe scenă să vorbesc în mod special despre ce am pățit eu”, spune Beth. „Fac asta cu un scop. Poate fi chinuitor, sunt o persoană destul de rezervată, dar povestea trebuie să ajungă la oameni.”

See Me Now, o producție Young Vic, Look Left Look Right și High Tide , este o colaborare între actori, scriitoare Molly Taylor și regizorul Mimi Poskitt. În parte, a fost inspirat de conservațiile lui Poskitt cu o prietenă, care a făcut voluntariat la un proiect de sprijin pentru lucrătoarele sexuale. Poskitt a simțit că erau mai multe povești de împărtășit.

„Prostituția e un cuvânt atât de aspru”, spune Taylor. „Nici măcar nu inspiră multitudinea de povești și experiențe, zone și vrajbe din industria sexului. Prostituția nu va mai avea aceeași semnificație pentru mine, ca înainte. Cuvântul ăsta e acum transparent.”

Există o variație vastă în poveștile relatate în See Me Now. Actrițele au fost recrutate prin intermediul proiectelor adiacente din capitală și au diverse origini. Sunt reprezentate toate tipurile de lucrătoare sexuale, de pe stradă, din bordeluri și prostituate independente. Actorii sunt femei, bărbați și transsexuali. Totuși, anumite experiențe le unesc. Actorii cu care am vorbit au mesaje clare, pe care speră să le propage.

„Toate provenim din lumi diferite și am avut experiențe atât de diferite, dar un lucru cu care suntem toate de acord este că ne dorim decriminalizarea… Majoritatea dintre noi am avut experiențe negative cu poliția.” Beth.

„Eu vreau ca publicul să știe de servicii suport”, spune Zariya care face parte din distribuție. „Multora li s-au tăiat fondurile. Chiar m-a supărat și m-a determinat să simt că trebuie să spun ceva. Nu vreau să se închidă de tot.”

Prostituția e un subiect delicat, nu doar pentru că modelul legal cu care este guvernat e supra-contestat. Legislația existentă, în care este legal să vinzi sex, dar aproape orice alt tip de activitate, cum ar fi să lucrezi cu o prietenă (care se clasifică drept bordel) sau să soliciți servicii sexuale este ilegal. Acest sistem a afectat fiecare interpret din piesa de teatru.

Acest sentiment este împărtășit de Ric London, un lucrător sexual și actor în See Me Now, care citează amenințarea curentă a modelului Nordic, în care clienții sunt criminalizați.

„Pentru unele persoane, lucrătorii sexuali fac parte dintr-un fel de sub-clasă socială sau proscriși”, spune el. „Sper ca asta să ajute un pic, în mod special acum când au loc dezbaterile despre ce parte a industriei ar trebui criminalizată,”

Toți interpreții din See Me Now lucrează în condiții de criminalizare parțială, iar cei cu care am discutat au vorbit deschis despre asta. Din motivul ăsta, am fost surprins de răspunsul lui Poskitt și Taylor, când le-am întrebat despre părerea lor în legătură cu legislația curentă, care au spus că nu se angajează în comentarii la adresa asta. Pe bună dreptate, ambele spun că sunt concentrate pe desființarea serviciilor și conștiente că acordul unui sprijin pentru lucrătorii sexuali este vital. Dar, în afară de asta, ele aleg să nu se implice, indiferent de ce aud de la lucrătoarele sexuale.

„Decriminalizarea este un aspect cu care suntem de acord cu toții”, spune Taylor, „dar e delicat să comentăm pe tema asta. Nu sunt lucrătoare sexuală, deci nu am un cuvânt de spus și în parte, pentru că nu am acumulat suficiente cunoștințe despre diversele sisteme legale. Dacă m-ai pune să definesc Modelul Nordic, nu cred că aș putea.”

Poskitt evidențiază procesul de auto-selecție al distribuției unui astfel de show, care cu siguranță favorizează pe cei care au suficiente resurse mintale, fizice și practice, pentru a veni la repetiții. „Eu nu cred că poți generaliza sub nicio formă dacă decriminalizarea ar fi alegere predominantă în rândul lucrătoarelor sexuale”, spune ea.

Taylor și Poskitt vor fi aclamate pentru munca lor și pe bună dreptate, pentru că e un proiect grozav. Dar exploatarea continuă a poveștilor ușor de vândut, ale unui grup minoritar, cu atât de puțină dedicației față de situația legală în care lucrează, pare un pic cam dubios. Prostituția s-a împotmolit în politică și e un fenomen inexplicabil. Încerc să mi-l imaginez pe Ken Loach cu un comentariu similar la adresa filmului I, Daniel Blake: „Eu am făcut filmul ăsta, dar eu nu primesc beneficii, deci nu prea pot comenta dacă sistemul e greșit sau nu.”

Dar asta nu va opri piesa de la șansa de a fi minunată. Distribuția, Taylor și Poskitt prezintă dedicație și pasiune față de acest proiect, iar See Me Now pare să fie o piesă caldă și încântătoare. O forță a binelui.

„Asta e o oportunitate ca oamenii să scape de toate stereotipurile legate de prostituție, care de obicei sunt foarte extreme și nu reprezintă toți oamenii implicați”, spune Ric London. „Nu totul e negativ, cum nici pozitiv.”

Pe urmele piesei Sex Workers Opera, care a început în 2013 și la fel, prezenta viețile unor prostituate adevărate, spectacolul a început ca o serie de ateliere, în care oamenii au început să exploreze ce anume ar putea împărtăși cu un public. Proiectul Brolly, prima punere în scenă a spectacolului, s-a jucat în august 2015, ca parte din proiectul Young Vic Taking Part.

Unele povești din spectacol sunt amuzante, altele sunt dure, dar experiența de a lucra cu alte prostituate a fost pozitivă, din spusele interpreților. „Mi se pare chiar trist când aud poveștile unor oameni”, spune Zariya. „Dar pentru că suntem un grup care ne sprijinim reciproc, asta ne ajută mult să confruntăm diverse probleme.”

Majoritatea interpreților nu au experiență în teatru, dar nu contează, spune Taylor și Poskitt. Acest tip de spectacol necesită autenticitate, decât ceva super finisat.

„E un privilegiu că am reușit să câștigăm încrederea lucrătoarelor sexuale și am învățat atât de multe lucruri despre lume, relații, sexualitate și sex, prin intermediul poveștilor”, spune Taylor. „Și asta urmărim să transferăm. Ca publicul să simtă la sfârșit ca și cum au avut o conversație foarte specială cu cineva necunoscut.”

Dacă ai cum să ajungi la piesa asta, nu ezita. Prostituatele au lucruri să-ți spună, iar ăsta e locul unde poți să le asculți.

„Vreau un public care să plece acasă conștient că această industrie trebuie decriminalizată”, spune Beth. „Înainte, visul meu era să devin actriță, dar acum ăsta este visul meu.”

