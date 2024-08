10 femei din rap pe care trebuie să le asculți în 2018

Articolul a apărut inițial pe i-D.



Așa cum a spus și i-D, rapperițele sunt la putere: ea este femeia, ascult-o cum rage. După succesul din 2017 al lui Stefflon Don și Cardi B, așteptăm cu nerăbdare să descoperim forțele feminine ale lirismului din 2018.



1. City Girls

În colaborare cu Quality Control (casa de producție a lui Migos, Stefflon Don și Lil Yachty), acest duo din Florida nu a lansat prea multă muzică. Piesa de debut le prezintă pe J.T și Yung Miami pe niște motociclete Kawasaki, în timp ce mănâncă cereale cu apă și poartă outfit-uri extravagante, care alternează între Givenchy și Kente. Cu influențe din Lil Kim și Khia și un pic de 2 Live Crew, acest duo a readus orașul Miami în atenția publicului.

2. Kodie Shane

Acest „pop star din era modernă” (așa cum s-a autoproclamat) a întors câteva capete în ultimii doi ani, dar 2018 pare să fie anul lui Kodie. Născută în Atlanta într-o familie muzicală (mătușa ei este Cherelle, iar sora ei este Blaque), Kodie deja are colaborări cu Lil Yachty (e un membru cu acte în regulă a echipei lui de sailing), plus Lil Uzi Vert și pe Coach K de la Quality Control, ca mentor.

Tipa asta de 19 ani are deja două mixtape-uri (2060, Little Rocket) și un EP (Zero Gravity) și așteptăm cu nerăbdare albumul ei de debut de anul ăsta.



3. Saweetie

Readaparea asta scurtă dar drăguță a piesei clasice My Neck a lui Khia, a strâns deja șase milioane de vizualizări. Icy Girl descrie o studentă de 21 de ani ca „un copil de bani gata care cinează în Bahamas/ Mănâncă pasta fettuccine cu scoici și homar.” Nouă nu ne pasă unde mănâncă, noi doar vrem să vedem ce poate să mai facă MC-ul ăsta din High Maintenance.

https://youtube.com/watch?v=BYu0uAuhQi4

4. Asian Doll

Regina autoproclamată a adolescenților a devenit populară pe Soundcloud în 2017 datorită pieselor trippy-trappy, cum e Real Bitch Anthem și Poppin, un featuring cu PnB Rock, care a strâns până acum 2 milioane de vizualizări. Cu un al 11-lea EP OuttaSpace, tipa asta texană de 21 de ani e cool as ice.



5. Flohio

De când și-a făcut debutul anul trecut via videoclipul regizat de Gaiko pentru piesa SE16 a lui God Coloney, sud-londoneza Flohio a apărut în British Vogue și în orice canal muzical relevant. Anul 2018 e anul poetei/MC-ului, la fel de captivantă vizual, cât și liric.

6. Dis

Nu prea găsești chestii online despre tipa de 17 ani din Lewisham, care a semnat cu casa de discuri GB. Dar am auzit două piese ale lui Dis și ne-au plăcut destul de mult. Cheeky este o odă euforică chick-chicken în care Dis discreditează atât admiratorii masculini, cât și admiratoarele.

În piesa Mad About Bars, Dis bagă un „ghetto bop” pe negativul instrumental minimal, cu o încredere și o abilitate care e mai presus de vârsta ei. „In the rave I barge man like it’s rugby/ Might bop through in my sliders cah anywhere I walk comfy.” Cum să nu-ți placă de Dis?

7. Quay Dash

O adorăm pe regina bastardă a New York-ului. Cu o copilărie petrecută prin aziluri, viața nu a fost prea ușoară pentru acest trans rapper, dar ea e trup și suflet în versurile ei. EP-ul cu cinci piese din 2016, Transphobic a mai spălat din păcate, în timp ce Decline Him aduce aminte un pic de Lil Kim, când Quay numără banii și își bate joc de fuckbois. Ne-ar plăcea să o vedem pe Quay cum face pași înspre mainstream pop, pentru că merită.

8. Ms Banks

Ms Banks și-a construit publicul în 2017, deși prima oară a apărut în i-D în 2014 ( și încă o dată online anul trecut), câștigând mulți fani, inclusiv pe Nicki Minaj. Acum, rapperița sud-londoneză, cu o pledoarie de metafore acide și poante istețe se pregătește pentru un 2018 și mai mare. Stai geană pe mixtape-ul Coldest Winter Ever, care o să se lanseze luna asta.

9. Rico Nasty

Probabil că ai ascultat deja piesele Mariei Kelly, doar că nu ai aflat de ea. A apărut în sezonul doi al serialului Insecure, precum și în filmul de acțiune The Fate & The Furious. Tipa asta de 20 de ani din Baltimore descrie stilul ei muzical drept un „sugar trap”. Ce dulce!

A avut colaborări cu Lil Boat și Lil Yachty pentru Mamacita, din filmul mai sus menționat, Rico Nasty a început să lanseze mixtape-uri din liceu, cum sunt Sugar Trap 2 și Tales of Tacobella. Ne place de Nasty și de rapul ei!

https://youtube.com/watch?v=L2dpXDK0D_4

10. Cupcakke

Versificatoarea feministă și sex-pozitivă ne-a cucerit. Dacă nu ai văzut clipul Vagina, atunci e cazul și poți afla mai multe despre Cupcakke în interviul ăsta de la i-D.