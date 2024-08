Toate serialele la care să te uiți cât eviți să-ți faci o viață socială

Articolul a apărut inițial pe VICE UK.



Un serial pentru oameni care au văzut deja Mindhunter

Manhunt: Unabomber. Credit: Netflix

Ce anume caut? Manhunt: Unabomber

Ce-i asta? Oricui i-a plăcut seria criminală a lui David Fincher, Mindhunter, îi recomand cu încredere ceva similar, dar clar mai slab, Manhunt: Unabomber. La fel ca Mindhunter, e produs de Netflix, achiziționat de platformă într-o încercare disperată de a înlocui lipsa serialului original, cât timp David Fincher lucrează la sezonul doi.

Spre deosebire de seria originală, Unabomber nu are nicio problemă cu aspectul morbid și a redus scenele de angoasă morală. De asemenea, Paul Bettany arată grozav cu barbă!

Unde pot să-l văd? Pe Netflix

Practic Entourage dar în franceză și nu e de rahat

Call My Agent. Credit: Netflix

Ce anume caut? Call My Agent.

Despre ce e vorba? Un prieten care face recomandări foarte bune de seriale mi-a spus: „e fără valoare, dar e OK pentru că e în franceză.” Așa îmi și plac serialele de la televizor, iar faptul că toată lumea e super șic m-a cucerit instant. Această comedie-dramă cu acțiunea în jurul unei agenții de film franțuzești urmărește viețile agenților, în lupta de a păstra agenția pe linia de plutire, după ce fondatorul acesteia moare.

Sunt complet obsedată de unul dintre personajele principale, Andrea, o lesbiană cool, amatoare de sex și cu fobie pentru relații serioase, care se agită în skinny jeans și cămăși de mătase de vară, fumează țigări una după alta, sărută femei, se pișă pe bărbați și rezolvă problemele altora.

Unde pot să-l urmăresc? Pe Netflix

Chiar cel mai bun serial

Mr Robot. Credit: Amazon

Ce anume caut? Mr Robot

Despre ce e vorba? Mr Robot e mai inteligent și mai ciudat decât orice serial de televiziune de pe piață. Black Mirror pare mic copil pe lângă ăsta. A fost descris vag ca seria despre un viitor alternativ dintr-o distopie tehnologică, despre hackeri, dar e mult mai mult de atât.

Vrei să vezi o disecție usturătoare a industriei tech și a politicilor corporatiste despre sexe? Atunci ăsta e serialul pentru tine. Spionaj în adâncul guvernamental? Scheme de cripto-valută? Un suprarealism a la David Lynch, cu asasini care fumează trabucuri și teroriști mascați? Mai multe răsturnări de situații decât în Apocalypse Now? Atunci fă-ți de cap. Te rog, te implor, urmărește serialul ăsta pentru că dacă se anulează chiar o să plâng în hohote.

Unde pot să-l urmăresc? Pe Amazon

Povestea turnului Grenfell relatată de oamenii care au locuit acolo

Ce anume caut? Failed By the State: The Struggle in the Shadow of Grenfell

Despre ce e vorba? Deși enormitatea dezastrului clădirii zgârie-nori Grenfell a fost dificil de înțeles, totuși a expus o perspectivă tulburătoare în media: o media răsturnată, care a pierdut încrederea comunității din Kensington de Nord și publicului larg și o media insurgentă alternativă, în cel mai rău caz, doar „alternativă” până acum, care promovează inconștient știri alternative.

Prin această ceață dezarmantă, iese la lumină Failed By the State: The Struggle in the Shadow of Grenfell. Prezentat de un rezident local, născut în turnul Grenfell, care a locuit acolo 25 de ani, e ca un antidot amator de a atrage noi companii și de a pătrunde în social media.

Serialul începe prin a spune telespectatorilor: „Nu vei vedea cadre din noaptea respectivă în acest film. Noi nu mai vrem să vedem asta niciodată.” În schimb, vezi rezidenți locali care vorbesc deschis, consilieri locali care se simt inconfortabili de întrebările directe și propuneri politice radicale care se juxtapun cu bunăvoința statului. Serialul ăsta este cea mai bună modalitate de a înțelege cea mai semnificativă tragedie din ultimii ani.

Unde pot să-l urmăresc? Pe YouTube

Primul Papă sexi

Jude Law in The Young Pop. Credit: Sky/Now TV

Ce anume caut? The Young Pope

Da, am auzit cu toții de serialul ăsta. Știu, a fost destul de aclamat când a apărut, prin sinteze de episoade pe Vulture, eseuri în The New Yorker și multe multe tweet-uri ale lui Brandon Wardell, în care întreba: „Ce s-ar întâmpla dacă papa chiar ar fuma”. Dacă ai 10 ore la dispoziție, aș recomanda să le folosești pentru a viziona această serie uimitoare cu Jude Law, spectaculoasă din punct de vedere psihologic, primul papă american (și cel mai excitat) al Vaticanului care iubește Cola Zero cu cireșe și are un montaj în care se îmbracă în straiele de papă pe melodia „Sexy And I Know It” de la LMFAO.

Unde pot să-l urmăresc? Pe HBO Go

Sincer, noul sezon din South Park

South Park

Ce anume caut? South Park, sezonul 21

În ce an suntem, 1999? Oricine consideră South Park un desen animat pentru adolescenți de la sfârșitul anilor ‘90, care nu mai are cum să fie relevant, e doar o persoană care nu prea s-a mai uitat recent la South Park. Matt și Trey rămân doi satiriști contemporani grozavi.

E adevărat că sezonul 20 a fost un fel de exces de zel, iar primul episod din sezonul ăsta părea să se îndrepte în aceeași direcție, dar au schimbat vibe-ul. Serialul abordează subiecte precum Weinstein, epidemia de opioide, succesul Netflix și desigur, Trump, care sunt mai amuzante și mai istețe decât orice emisiune de seară care dezbate aceleași subiecte.

Unde pot să-l urmăresc? Comedy Central

Poți să-l urmărești pe Matty Matheson cum gătește cu foarte mult entuziasm

Ce anume caut? Nu e nevoie, l-am adăugat mai sus.

Ok, dar despre ce e vorba? Uite care-i treaba, nu vreau să fiu diplomat în privința asta. Ce vreau să spun e că, în calitate de scriitor, sunt pre-setat să consider întreaga producție video a acestei companii drept un inamic elaborat și multi-înarmat, o amenințare permanentă a pivotului, ca și cum într-o zi o să vină cineva la biroul meu, o să se așeze ușor pe marginea lui, cu suficientă greutate încât laptopul meu să se încline într-o parte și ușor o să-mi închidă laptopul și o să-mi spună „Shh, nu mai scrie. Numai tocilarii citesc. Mai bine spui ce vrei să scrii tu acolo în fața unei camere de filmat.”

Din acest motiv mă tem de ele, dar am realizat în ultima vreme că mă bucur foarte mult să-l văd pe Matty Matheson cum gătește cu entuziasm tot felul de rahaturi la MUNCHIES. Te-ai uitat vreodată? Este uimitor: este foarte amuzant, foarte relaxat, spune „fuck” de atât de multe ori, plus că îi place mult să prăjească chestii. Urmăriți-l pe tipul ăsta cum pune niște pui la marinat în zeamă de murături. E bun.

