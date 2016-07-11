Учёные утверждают, что ежедневное употребление кофе может снижать ваш слух

Что-что, доктор? О, конечно, я люблю латте, да. Фото Аманды Миллс

Оригинал этой статьи опубликован на VICE UK

Кофе – это хорошо, не так ли? Пахнет как пробуждение почти сразу после восхода солнца на одной из этих открыток об идеальном начале дня. Пахнет как большой завтрак, который ваш папа любил готовить по воскресеньям. Или, может быть, это пахнет ползучим чувством беспокойства, которое наступает при осознании того, что вы находитесь в 40 минутах от того, чтобы пропустить важный дедлайн. Может быть, это пахнет гудроном на задней части горла, который напоминает вам, что через час вы будете не в состоянии сказать трясёт вас от кофеина или стресса.

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Я не пью кофе, так что я не знаю. Но согласно недавнему исследованию Университета МакГилла, кофеин может блокировать возможности вашего организма по восстановлению от того, что называется краткосрочным ухудшением слуха.

То есть, очередной энерджи дринк, которым вы залились после ночного клуба, может обеспечить вашим ушам то, что они никогда не оправятся после ущерба, нанесенного слуху той ночью.

«Когда уши подвержены громкому шуму, они страдают от временного ухудшения слуха, что также называют временным сдвигом слухового порога, – рассказывает доктор Файзал Завави, отоларинголог-хирург, специализирующийся на областях уха, горла и глотки, и член Лаборатории Аудионаук в Университете МакГилла. – Эти расстройства обычно проходят в течении 72 часов после воздействия, но если симптомы остаются, урон слуху может оказаться постоянным».

Таким образом, это не самая приятная новость, если воспринимать её на веру. Но давайте проясним некоторые вопросы. Это исследование основывается на тестах, проведенных на гвинейских поросятах, а не на людях, то есть исследований на нашем виде пока что не проводили. Доктор Завави и его коллеги впервые обнаружили то, что кажется связью между употреблением кофеина и потерей слуха во время своей предыдущей работы, и таким образом решили посвятить больше времени изучению этого вопроса.

Они решили поместить две группы гвинейских поросят под действие громкого шума силой 110 децибел, примерно эквивалент громкой вечеринки, на час. Контрольная группа кофеин не употребляла, а тестовой группе скормили его дневную дозу из расчета 25 мг/кг кофеина. На следующий день у каждой из групп наблюдались схожие признаки потери слуха. Но по прошествии восьми дней, исследователи заявили, что контрольная группа практически полностью оправилась, в то время как тестовая группа продолжала демонстрировать симптомы потери слуха. «Наше исследование подтвердило, что действие громкого шума, сопровождающееся употреблением дневной нормы кофеина из расчета 25 мг/кг, имело явное негативное воздействие на восстановление слуха», – заключил доктор Завави.

Не стоит забывать, что кофе – одно из тех веществ, которые были предметом противоречивых медицинских заключении в течение многих лет, которое сперва поносили как отраву, которая вызывает сердечные приступы, в 1970-е годы, то восхваляли как средство для снижения риска возникновения инсульта и сердечных болезней в 2010-ом.

М-м-м, изысканный вкус возможной утраты слуха? Вы не против?

Я не ожидаю, что кто-то, кто читает эту статью, немедленно выплюнет свежесваренный кофе с молоком на экран своего телефона, бормоча о заговоре глобальной кофейной индустрии о формировании в каждом из нас зависимости от кофе и частичной глухоте к нашим средним годам. Но, учитывая количество людей, употребляющих кофеин каждый день, и работающих в условиях громкого шума в строительстве, в сфере вывоза мусора, или в этих громких ресторанах – исследователи считают, что таким людям стоит быть на чеку.

Важно отметить, что исследование МакГилл основывалось на употреблении 25 мг/кг кофеина в день. Это свыше рекомендуемой суточной суммы в 3 мг/кг, которые содержатся в трех обычных напитках из Pret или двух других нормальных размеров кофе. «Нормальные размер кофе»? Это то, что вы, ребята, в Штатах называете нормальным?

Во всяком случае, чтобы почувствовать себя частью эксперимента, вы должны выпивать около 16 чашек кофе в день, и подвергать себя значительному постоянному оглушению. Если вы все таки пьете так много кофеина, медленное наращивание постоянной потери слуха – это, вероятно, меньшее из ваших забот.

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